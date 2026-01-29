2028년까지 공대지·공대해 모드 검증

[헤럴드경제=윤호 기자]국방과학연구소(소장 이건완, 이하 ADD)가 ‘한국형 전투기의 눈’이라 불리는 AESA(Active Electronically Scanned Array Radar) 레이다의 공대지·공대해 모드 성능 검증을 위한 시험평가에 착수한다.

ADD는 29일 대전 본소에서 방위사업청을 비롯해 국방부, 합동참모본부, 공군, 국방기술품질원, 한화시스템, 한국항공우주산업 등 관련 기관 및 방위산업체 관계자들이 참석한 가운데 ‘KF-21 추가무장시험 AESA 레이다 개발 및 체계통합’ 사업 착수회의를 개최했다고 밝혔다.

AESA 레이다는 능동형 전자주사식 위상배열 레이다로, 기계식 레이다와 달리 안테나를 움직이지 않고 송수신 모듈을 전자적으로 제어해 다수의 표적을 실시간으로 탐지 및 추적하는 전투기의 핵심 장비다.

KF-21 추가무장시험 AESA 레이다 개발 및 체계통합 사업은 오는 2028년 말까지 3년간 한화시스템, 항공우주산업 등과 함께 KF-21 전투기에 탑재되는 레이다가 공중뿐 아니라 지상과 해상의 표적까지 탐지·추적할 수 있도록 기능과 성능을 검증하고 시험평가를 수행하는 사업이다. 이 사업을 통해 공대공·공대지 모드 동시 운용 성능도 검증할 예정이다.

공대지·공대해 모드 시험평가가 완료되면, KF-21은 공중·지상·해상의 모든 표적을 탐지·추적해 전천후 다목적 임무를 수행할 수 있게 된다. 공대공 모드는 2016년부터 10년간 개발과 시험평가를 거쳐 성능을 입증했으며, 올해 하반기에는 KF-21에 탑재돼 전력화될 방침이다.

회의를 주관한 ADD 정성태 수석연구원은 “이번 사업을 통해 KF-21 AESA 레이다의 전반적인 모드에 대한 운용능력을 확보해 미래전장에서 KF-21의 작전수행능력을 획기적으로 향상시킬 계획”이라며 “이를 통해 국내개발 장비의 독자적인 성능개량 및 자체 무장장착능력 확보에 기여하고, 방산수출 확대에도 긍정적인 영향을 미칠 것”이라고 말했다.