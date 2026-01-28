[헤럴드경제=민성기 기자] 유튜브를 통해 암 투병 과정을 공개해 온 유튜버 ‘유병장수girl(걸)’이 세상을 떠났다. 향년 28세.

유병장수걸의 남자친구는 28일 고인의 공식 유튜브 채널 게시판을 통해 “장수걸이 오랜 투병 끝에 하늘의 별이 됐다”고 밝혔다.

그는 “기약 없는 투병 생활을 시작하며 무언가 해보자는 마음으로 시작한 유튜브가 이렇게 많은 분들의 사랑을 받게 될 줄 몰랐다”며 “여러분의 따뜻한 관심은 장수걸에게 정말 큰 힘이 됐다”고 전했다.

이어 “유병장수걸 채널을 사랑해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며 이제는 고통 없이 편안히 쉬기를 바란다”며 “삼가 고인의 명복을 빈다”고 덧붙였다.

1997년생인 고인은 희귀암의 일종인 비투명세포 신장암 4기 진단을 받고 약 3년간 투병 생활을 이어왔다. 항암 치료와 시술 과정, 일상을 담은 영상을 꾸준히 제작해 공개했으며, 구독자는 약 20만 명에 달했다.

SNS에는 추모 댓글이 이어졌다. 누리꾼들은 “거기선 아프지말고 맘껏 웃고 즐기길”, “장수걸 이제 아무 고통없이 편안하고 행복하세요”, “좋은 곳 가셨을 거길 기도할게요”, “마지막까지 최선을 다해 삶을 살아낸 사람이었다. 정말 멋졌다”, “환우들의 희망이었다. 고통 없이 편히 영면하라” 등의 추모 메시지를 남겼다.