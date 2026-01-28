제조업 경쟁력 좌우할 녹색전환 로드맵 상반기 중 국가 전략 확정

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 산업계와 손잡고 ‘대한민국 녹색 대전환(Green Transformation)’ 전략 수립에 본격 착수했다. 2035 국가 온실가스 감축목표(NDC) 이행을 산업 경쟁력과 성장 기회로 전환하겠다는 구상이다.

정부는 28일 서울 중구 대한상공회의소에서 관계부처와 주요 산업 협·단체가 참여하는 ‘민관합동 K-GX 추진단’ 출범식을 열고, 올해 상반기 내 ‘K-GX 전략’을 마련하겠다고 밝혔다.

K-GX 추진단은 2035 NDC 이행을 우리 경제의 성장 기회로 활용하기 위한 범정부·민관 협력 기구다. 정부는 전략 수립 과정에서 민간의 건의사항을 적극 반영하고, 정책 논의를 주도하며 부처 간 협업을 강화할 계획이다.

정부는 재생에너지 보급 확대를 비롯해 ▷수소환원제철 실증 ▷수소·전기차 보급 ▷열 에너지 전기화 ▷가축분뇨 에너지화 ▷임목산업 활성화 등 주요 부문별 녹색전환 방향을 제시했다. 아울러 기술개발, 인증·표준 마련, 금융·세제 지원, 규제 완화 등을 패키지로 지원하고 ‘정의로운 전환’ 방안도 함께 마련한다는 방침이다.

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 인사말에서 “제조업 중심의 우리 경제에 있어 선제적 녹색전환은 국가의 명운이 달린 핵심 아젠다”라며 “K-GX 전략이 미래 국가경쟁력과 경제 대도약의 원동력이 되도록 재정·세제·금융·규제 전반에서 전폭적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

김성환 기후에너지환경부 장관도 “K-GX 전략은 탄소 감축과 동시에 국내 투자 확대와 기술 경쟁력 강화를 통해 성장 잠재력을 극대화하는 데 목적이 있다”며 “가용한 모든 정책 수단을 총동원해 탈탄소 성장지향형 전환을 뒷받침하겠다”고 강조했다.

대한상공회의소는 회원사 중 72%가 한국형 GX 정책이 필요하다고 인식하고 있다며, 기업들이 탄소중립을 기회로 삼아 지속적으로 투자할 수 있는 환경 조성을 정부에 요청했다.

정부는 추진단 운영을 통해 업계 의견을 수렴한 뒤 올해 상반기 중 K-GX 전략을 확정·발표하고, 기후에너지환경부 내 전담 조직을 설치해 전략 수립과 이행을 뒷받침할 계획이다.