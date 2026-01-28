[헤럴드경제=최원혁 기자] 200억원대 탈세 의혹을 받고 있는 그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우가 국방부 홍보 영상에서 삭제된 가운데 국악대 보직을 재검토해 달라는 민원까지 나왔다.

28일 한 누리꾼은 국민신문고에 “차은우 군악대 보직의 적정성을 재검토해 달라”는 취지의 글을 게시했다. 해당 민원은 국방부를 대상으로 접수됐다.

글쓴이는 “군의 대외 신뢰와 장병 사기에도 영향을 미칠 수 있다고 판단된다”며 “군악대 보직은 일반 보직보다도 ‘대외 신뢰, 대표성, 장병 사기’ 관점에서 더 높은 수준의 적정성 심사와 리스크 관리가 요구된다고 생각한다”고 밝혔다.

그러면서 “논란의 규모와 파급력 자체가 상당하고 장병들의 상대적 박탈감과 군 조직의 공정성, 엄정성에 대한 신뢰 훼손으로 이어질 우려가 크다”고 신고 취지까지 덧붙였다.

이와 관련해 국방부 측은 해당 민원을 차은우 소속 부대 감찰실에 처리하라고 지시한 상황이라며 민원에 대해 조사나 사실관계 확인이 필요한 경우 조치하겠다고 답한 것으로 전해졌다.

앞서 국방홍보원이 운영하는 유튜브 채널 ‘KFN 플러스’에 차은우가 출연한 영상이 비공개 처리됐다. 차은우는 지난해 7월 육군 현역으로 입대한 뒤 지난달 말부터 ‘그날 군대 이야기’ 시리즈의 새 스토리텔러로 4편에 출연한 바 있다.

한편 차은우는 서울지방국세청 조사4국으로부터 고강도 세무조사를 받은 뒤 탈세 혐의로 200억원 넘는 세금 추징을 통보받았다. 이는 국내에서 연예인 개인에게 부과된 추징액 중 역대 최고 규모다.

논란이 일자 소속사 판타지오는 “향후 법적·행정적 판단이 명확해질 경우 그 결과에 따라 필요한 조치를 책임 있게 이행하겠다”고 밝혔다. 차은우 역시 SNS를 통해 “심려 끼쳐 죄송하다”며 “추후 진행되는 조세 관련 절차에 성실히 임하고 관계기관에서 내리는 최종 판단에 따라 그 결과를 겸허히 받아들이고 그에 따른 책임을 다하겠다”는 입장을 밝혔다.