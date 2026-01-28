강남구 급식 조리 로봇 실증 사업 진행 “작업자 근골격계 부담도 낮아져“

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강남구는 급식 조리 로봇 실증사업을 진행한 결과, 근무자의 조리흄(조리 중 발생 연기·미세먼지) 노출이 줄어든 것으로 확인됐다고 28일 밝혔다. 작업자들 근골격계 부담이 ‘2단계→0단계’로 낮아졌다고 구는 설명했다.

이번 실증은 한국로봇산업진흥원 ‘서비스로봇 실증사업’ 공모 선정을 계기로 추진했다. 로봇 실증사업은 지난해 9∼12월 4개월간 진행됐다. 실증 대상은 서울개일초(급식 인원 960명), 개원중(1025명) 서울로봇고(800명) 3개교다.

강남구에 따르면 현장 유해요인 저감과 작업부담 완화 효과는 외부 전문기관 측정으로 확인됐다. 서울로봇고 급식실에서 식수인원 450명 규모 튀김 작업(가지미튀김, 기름온도 170도, 약 2시간)을 기준으로 공기질을 측정한 결과, 작업 위치 변화에 따라 초미세먼지(PM2.5) 등 유해인자 노출이 28.6% 감소한 것으로 확인됐다. 같은 조건에서 튀김 조리 시 근골격계 부담단계는 2단계에서 0단계로 낮아졌고, 전신작업부담 평가(REBA) 점수는 6점(위험도 ‘보통’)에서 1점(위험도 ‘무시해도 좋음’)으로 개선됐다.

조리종사자 대상 설문조사에서는 근무여건 개선 만족도가 평균 80점을 기록했고, 조리업무 강도는 평균 31.1% 경감된 것으로 조사됐다. 조리로봇 활용 시 도움이 된 기능으로는 볶음(56.3%), 튀김(34.4%), 국·탕(6.3%) 순으로 응답해 다양한 조리 공정에서 업무경감 효과가 확인됐다. 세 학교의 급식 조리 로봇은 앞으로 2028년까지 활용될 계획이다.

이번 실증은 한국로봇산업진흥원 ‘서비스로봇 실증사업’ 공모 선정을 계기로 추진했다. 로봇 실증사업은 지난해 9∼12월 4개월간 진행됐다. 주관기관인 강남구청이 서울특별시교육청, ㈜한국로보틱스 컨소시엄과 함께 사업을 수행했다. 지난해 8월 여름방학 기간을 활용해 학교 급식실에 조리로봇을 설치한 뒤 9월부터 12월까지 조리종사자와 협업하는 방식으로 실증사업을 운영했다.

실증 모델은 협동로봇(로봇팔)과 제어PC, 솥으로 구성됐다. 제어PC에서 스마트솥 자동점화, 물 자동 배출 등 공정을 원격 제어해, 기존처럼 솥 앞에서 점화하거나 조작해야 했던 반복 작업 부담을 줄였다. 특히 시중 급식 조리로봇이 주로 전기 기반 설비에 맞춰 설계되는 것과 달리, 학교 급식실에 이미 구축된 가스·스팀 기반 솥 인프라를 그대로 활용하면서이를 자동 제어하는 로봇 시스템을 개발해 적용했다. 기존 튀김·국탕 중심에서 볶음까지 가능한 ‘3in1’ 다기능 조리 로봇 시스템을 구현해 조리 공정 범위를 넓혔다.

조성명 강남구청장은 “학교 급식 현장의 안전과 노동부담을 함께 줄이는 것이 이번 실증의 핵심 성과다”며 “앞으로 현장 의견을 반영해 조리로봇 시스템을 고도화하겠다”고 말했다. 이어 “사용 편의성과 접근성을 높여 학교 현장 전반으로 확산될 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 덧붙였다.