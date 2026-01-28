SCMP, 中 저장성 윈저우시 장씨의 삶 조명

[헤럴드경제=한지숙 기자] 중국의 한 101세 할머니가 늦은 시간까지 TV를 시청하고 마음껏 간식을 먹는 등 건강 상식을 뒤집는 생활 습관으로도 건강한 삶을 유지하고 있어 화제다.

25일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 저장성 원저우시에 거주하는 장웨친(101)씨의 ‘역발상’ 일과가 온라인에서 알려지며 주목받고 있다.

일곱 자녀의 어머니이자 평생 전업주부로 산 장씨는 매일 새벽 2시까지 TV를 시청하고, 오전 10시가 넘어서야 일어난다. 세수를 한 뒤에는 진한 녹차 한 잔으로 하루를 시작한다. 브런치를 즐기고, 오후 6시쯤 저녁 식사를 한 뒤 오후 9시쯤 출출해지면 비스킷 등 간식을 먹는다.

이런 습관은 약 2년 전 낙상 사고로 손을 다쳐 수술을 받은 뒤 생긴 것이다. 회복 기간 동안 무리하지 않도록 집안 일에서 손을 놓자, 낮잠을 더 많이 자게 됐고 그로 인해 밤 늦게까지 깨어 있게 된 것이다.

딸은 “엄마는 젊은 사람 같다. 완전 ‘올빼미형’ 인간이다. 그렇게 늦게까지 깨어 있는데도 수면의 질은 아주 좋다. 눕자마자 몇 분 안에 잠 드신다”고 했다.

장씨는 간식도 가리지 않고 즐긴다. 원저우 지역 전통 과자인 ‘마티쑹’을 비롯해 감자 칩, 샤치마(강정의 일종), 고구마말랭이 등 젊은 층이 선호하는 간식이다.

놀라운 점은 100세가 넘은 나이에도 임플란트나 틀니 등 치과 치료를 전혀 받지 않은 본래의 치아로 생활하고 있다는 점이다.

딸은 “어머니는 과자를 부숴 먹지 않고 입에 넣은 뒤 천천히 씹어 드신다”고 했다.

어머니의 장수의 비결을 묻자 딸은 “잘 먹고, 잘 자고, 매일 녹차 한잔을 즐기는 것도 중요하지만, 정말로 중요한 건 어머니의 마음가짐이다. 어머니는 절대 화를 마음에 담아두거나 모든 일을 너무 심각하게 받아들이지 않는다”고 했다. 이어 “원한을 품지도 않으신다. 어머니는 놀라울 정도로 명료하고 평화로운 마음으로 삶을 살아가시는 것 같다”고 했다.

온라인에선 장씨의 장수의 비결을 두고 논쟁이 붙었다.

현지 누리꾼들은 “긍정적인 마음가짐이 모든 것을 더 좋게 만든다”, “핵심은 가족의 화목이다. 분노에 휘둘리지 않으면 기분이 좋고 잠도 잘 자게 되는데, 이것이 자연스럽게 장수에 도움이 된다”, “문제에 얽매이지 않고 흐름에 몸을 맡기는 것이다. 어쩔 수 없는 일은 억지로 하려 들지 않는 것이다” 등의 댓글을 남겼다.