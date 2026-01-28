2월 3일 오전 10시부터 22개 자치구 발행 구매 시 15% 할인 혜택

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한은행이 오는 2월 3일부터 서울시와 함께 250억원 규모의 땡겨요 전용상품권을 발행한다고 28일 밝혔다. 소상공인 가맹점의 매출 확대와 시민들의 외식비 부담을 낮추겠다는 취지에서다.

이번 땡겨요 전용상품권은 오는 2월 3일 오전 10시부터 서울시 22개 자치구에서 발행된다. 해당 상품권은 서울시 공공배달앱 ‘땡겨요’에서만 사용 가능하며, 구매 시 15% 할인 혜택이 적용된다.

아울러 신한은행은 땡겨요 전용상품권을 이용해 2만5000원 이상 주문한 고객에게는 2000원 할인쿠폰을 제공한다. 또한 땡겨요에서 전용상품권 또는 자치구사랑상품권으로 결제 시 주문금액의 5%를 땡겨요 전용상품권으로 페이백을 제공해 최대 28% 수준의 할인 효과를 누릴 수 있도록 했다.

예를 들어 2만5000원 결제 시 ▷상품권 할인 구매 혜택 3750원 ▷땡겨요 할인쿠폰 2000원 ▷5% 페이백 1250원이 적용돼 총 7000원의 할인 혜택을 받을 수 있다.

신한은행 관계자는 “이번 땡겨요 전용상품권 발행과 할인혜택 제공은 외식 물가 부담을 완화하는 동시에 소상공인 매출 증대를 지원하기 위한 것”이라며 “앞으로도 포용금융 관점에서 소상공인과 지역경제에 도움이 되는 지원을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편, ‘땡겨요’는 지난해 서울시 공공배달서비스 ‘서울배달플러스’ 단독 운영사로 선정됐다. 서울시 25개 자치구 중 24개 자치구와 업무협약을 체결하고 전용상품권 운영을 통해 상생 배달앱으로서의 역할을 지속 확대하고 있다.