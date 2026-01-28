“외국인 투자, 韓 발전 핵심축…매우 중요 역할” “韓 시장 여전히 저평가…발전 가능성 높아” “지방에 대대적 투자…청년 정책 발굴·집행”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 28일 외국인투자기업들을 만나 “앞으로도 대한민국이 세계 최고의 투자처가 될 수 있도록 저희가 객관적 환경을 조성하겠다”고 당부했다. 지방에 대대적인 투자를 집행하겠다며 ‘지방 세일즈’에도 나섰다.

이 대통령은 이날 청와대에서 ‘모두의 성장, 외국인투자기업 간담회-‘세계의 투자, 청년의 도약, 지역의 성장’을 개최하고 “완전히 지방이 균형이 잡힌, 제대로 균형 발전하는 그런 나라를 만들려고 하기 때문”이라며 이같이 말했다.

또한 이 대통령은 “청년들에 대해 희망을 주는 정책을 집중적으로 발굴하고 집행해 보려고 한다”면서 지방 청년 고용 혜택 등을 약속했다.

이날 이 대통령은 먼저 해외 기업 투자의 중요성을 여러 차례 강조했다. 이 대통령은 “외국인 투자는 대한민국 경제 성장 발전의 핵심 축이었고 또 앞으로도 매우 중요한 역할을 하게 될 것으로 기대한다”면서 “벌써 작년 하반기에 이제 외국인 투자가 대폭 늘어났다고 한다. 워낙 대규모로 사상 최대의 외국인 투자가 이루어졌다고 하는데, 대한민국 정부로서는 매우 환영하고 또 여러분들의 투자에 임하는 기대가 실망으로 변하지 않도록 저희가 최선을 다하도록 하겠다”고 목소리를 높였다.

이어 이 대통령은 외국인투자기업들이 과거와는 다른 면모를 볼 것이라며 그 예로 ‘자본시장 주식 시장의 변동’을 들었다. 이 대통령은 “우리 대한민국 국민들도 놀라고 있지만 사실 저도 뭐 이렇게 될 줄은 알긴 했는데, 너무 빠르다, 예상보다 너무 빨라서 놀랍다는 생각도 한다”면서 “또 한편으로 생각해 보면 이게 정상화의 과정이기 때문에 대한민국이 가지고 있는 원래의 기초 체력 이하로 평가되고 있던 것이 이제는 조금 제대로 평가받는 과정에 있는 것 같다”고 분석했다.

이 대통령은 계속해서 “우리 대한민국의 주식 시장이 대한민국에 투자하시는 여러분들의 미래를 보여주는 것 아니냐는 생각이 든다”면서 “대한민국 시장은 여전히 저평가되어 있고, 또 한편으로는 인적 자원이나 물적 기초 이런 것들이 매우 뛰어나기 때문에 앞으로도 성장 발전 가능성은 매우 높다고 저희는 자부심을 갖는다”고 말하기도 했다.

또한 이 대통령은 시장경제의 합리성과 안정성을 강조하며 우리 정부의 정책 방향과 그에 따른 성과를 설명했다. 우리 시장의 지정학적 리스크를 해결하고, 지배구조를 바꾸고 시장 투명성을 확보하겠다고 약속한 결과 많은 변화가 있었다는 취지다.

이 대통령은 “한반도의 지정학적인 리스크도 사실은 눈에 띌 정도로 개선됐고, 시장의 투명성이나 기업 지배구조 개선은 계속적인 입법 조치나 행정 조치를 해 나갈 것”이라며 “이제 앞으로 더 명확해질 것”이라고 내다봤다.

또한 이 대통령은 정책의 큰 방향인 국토 균형 발전을 언급했다. 이 대통령은 “수도권에 몰려 있고 지방은 좀 많이 비어 있고, 이것을 대대적으로 전환을 하려고 한다”면서 “완전히 지방이 균형이 잡힌 제대로 균형 발전하는 그런 나라를 만들려고 하기 때문에 지방에 대한 대대적인 저희가 투자를 하려고 한다”고 강조했다.

이 대통령은 거듭 “정책 방향도 완전히 바꾸고 하다못해 뭐 국민들한테 복지 지출을 하더라도 지방은 더 많이 아예 더 많이 가중치를 줘서 재생에너지도 지방 중심으로, 기반시설 확보도 지방 먼저, 교육 정주 여건도 지방 먼저 이렇게 하려고 한다”고 설명했다.

그러면서 이 대통령은 “그래서 ‘지방 중심’ 이것이 아마 여러분들의 앞으로 경영상의 어떤 투자 결정을 할 때 하나의 방향이 되지 않을까 싶다”면서 “기업군 내에서도 이렇게 공정한 룰을 철저하게 확보하려고 한다”고 했다.

이 대통령은 또한 “오늘의 주제이기도 한데 청년들에게 희망을 주는 정책을 집중적으로 저희가 발굴하고 집행해 보려고 한다”면서 “그러면 창업에 투자를 많이 하게 될 것이다”라고 짚었다.

끝으로 이 대통령은 “앞으로도 대한민국이 세계 최고의 투자처가 될 수 있도록 저희가 객관적 환경을 조성하겠다”면서 “우리의 의지는 충천하다. 대한민국 정부를 믿고, 대한민국의 객관적 조건을 믿고, 미래를 함께해도 괜찮다”고 강조했다.