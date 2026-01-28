[헤럴드경제=채상우 기자] 한파 속에 실종된 지적장애인이 스마트도시통합센터의 신속 대응으로 가족 품으로 돌아갔다.

28일 안양시에 따르면 지난 27일 오전 1시 10분께 스마트도시통합센터 관제요원은 CCTV를 통해 안양종합운동장 인근을 30분가량 배회하던 남성을 발견했다.

당시 기온이 영하권인 상황에서 목적지 없이 거리를 오가는 모습에 이상 징후를 감지한 관제요원은 실종 지적장애인일 가능성이 높다고 판단하고 즉시 경찰에 실시간 위치와 현장 상황을 공유했다.

현장에 출동한 경찰이 신원을 확인한 결과, 이 남성은 ‘실종아동 등 프로파일링 시스템’에 등록된 실종자로 확인돼 무사히 보호자에게 인계됐다.

안양시 스마트도시통합센터는 시 전역에 설치된 6천151대의 방범 CCTV를 활용해 24시간 상시 관제 체계를 가동하고 있다.

센터는 단순한 범죄 예방을 넘어 ▷실종자 수색 ▷아동·노인·장애인 보호 ▷재난 상황 실시간 대응 등 시민 생활과 밀접한 ‘안심 지킴이’ 역할을 수행하며 도시의 안전 가치를 높이고 있다는 평가를 받는다.

시 관계자는 “스마트도시통합센터는 시민의 생명과 안전을 지키는 핵심 역할을 하고 있다”면서 “앞으로도 인공지능(AI)과 고도화된 관제 기술을 활용해 시민 안전 관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.