[헤럴드경제=최원혁 기자] 농협 직원의 침착한 대응으로 보이스피싱 수거책이 경찰에 붙잡혔다.

28일 경기 포천경찰서는 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반 혐의로 수거책인 20대 여성 A씨를 검거해 송치할 예정이라고 밝혔다.

경찰에 따르면 지난달 3일 오전 11시께 포천시 소흘읍 가산농협 정교지점을 찾은 60대 남성 B씨가 불안한 모습으로 창구 주변을 서성였다.

이를 수상히 여긴 배용수 가산농협 과장은 B씨를 상담 공간으로 안내해 대화를 나눴고 이 과정에서 B씨가 보이스피싱에 연루돼 있다는 사실을 파악했다.

B씨는 전날 이미 피싱범이 지정한 계좌로 2000만원을 송금한 상태였고 이날 추가로 5000만원을 현금으로 인출해 전달할 예정이었다.

피싱범은 B씨에게 “고금리 대출을 저금리 대출로 갈아타게 해주겠다”며 대환대출을 미끼로 접근한 것으로 드러났다.

배 과장이 보이스피싱 가능성을 설명했지만 B씨는 이를 믿지 않았고 배 과장은 직접 대환대출 절차를 확인하도록 안내했다. 정상적인 금융거래가 아니라는 점이 드러나자 B씨도 그제야 피해 사실을 인지했다.

상담이 진행되는 동안 피싱범은 B씨에게 계속 전화를 걸어 현금 인출 여부를 확인하고 있었던 것으로 조사됐다.

출동한 경찰은 B씨와 함께 이동해 같은 날 낮 12시30분께 소흘읍사무소 인근에서 현금 수거를 시도하던 A씨를 현행범으로 체포했다.

배 과장은 “평소 일면식이 있던 고객이라 더 눈여겨보게 됐다”며 “대환대출을 빙자해 현금을 요구하는 수법은 전형적인 보이스피싱이라고 판단했다”고 말했다.