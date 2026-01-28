[헤럴드경제 = 김상수 기자] 이억원 금융위원장은 28일 국내도 우량 단일종목의 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 출시되도록 규제를 완화하겠다고 밝혔다. 단 투자자 보호를 위해 3배 추종은 배제했다.

이 위원장은 이날 오전 정부서울청사에서 열린 출입기자단 월례간담회에서 이같이 밝혔다. 이에 따라 곧 국내 증시에도 우량주 단일종목을 기초자산으로 한 레버리지 ETF가 상장될 예정이다.

배수는 전 세계 금융권 추세에 맞춰 ‘플러스·마이너스 2배’로 정했다. 예를 들어, 삼성전자 2배 레버리지 ETF, 혹은 SK하이닉스 2배 인버스 ETF를 출시할 수 있는 식이다.

이 위원장은 이와 관련, “해외에서 출시되는데 국내는 출시가 안 되는 비대칭 규제 문제로 다양한 ETF 투자 수요가 충족되지 않는 문제가 있었다”며 “규제를 신속히 개선해 국내 자본시장 매력도를 높일 것”이라고 전했다.

2배 추종 상품은 허용되지만, 해외에서 판매 중인 3배 추종 상품은 배제하기로 했다. 이 위원장은 “미국에서도 2020년 이후 출시된 신규 상품은 3배까지 허용하지 않고 있으며 현존하는 3배 ETF 상품들은 2020년 이전에 만들어진 것”이라며 “투자자 보호 측면도 봐야 해서 3배는 허용하지 않을 것”이라고 했다.

또, 해외 인기 배당상품이 국내도 출시되도록 옵션상품 만기를 확대해 다양한 커버드콜 ETF가 나올 수 있는 기반을 갖추기로 했다. 지수 요건 없는 액티브 ETF 도입을 위한 법안도 추진할 방침이다.