“미사일 발사 때마다 관련 정보·상황 신속 공유”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 외교부는 한미일 외교당국이 지난 27일 있었던 북한 탄도미사일 발사와 관련해 유선으로 상황을 공유하고 협의했다고 28일 밝혔다.

외교부 당국자는 “한미일 외교당국 간에는 북한의 탄도미사일 발사 때마다 관련 정보 및 상황 평가를 신속하게 공유하는 채널을 운영하고 있다”면서 이같이 전했다.

이날 유선 협의에는 백용진 외교부 한반도정책국장과 댄 신트론(Dan Cintron) 미 국무부 부차관보 대행, 오츠카 켄고 일본 외무성 아시아대양주국 심의관이 참여했다.

외교부 당국자는 협의 후 별도 입장 발표가 없었던 것을 두고 “국가안보실과 합참에서 이미 우리 정부 입장을 밝힌 만큼 외교부가 별도 입장 표명을 하지 않았다”면서 “이전에도 북한의 미사일 발사에 대해 도발 수위 등 관련 상황을 종합적으로 감안해 대처해온 바, 외교부가 북한의 모든 미사일 발사에 대해 매 차례 입장을 발표한 것은 아니다”라고 설명했다.

이어 “미측도 한미일 협의 등 내용을 포함하는 국무부 명의 입장 발표 없이 인도태평양사령부 명의 성명을 발표했다”고 덧붙였다.

그러면서 당국자는 “북한의 탄도미사일 발사는 다수 유엔 안보리 결의를 위반하는 것으로, 국제사회와 함께 단호하게 대응해 나간다는 우리 입장에는 변화가 없다”고 했다.