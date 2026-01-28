그룹 ‘금융소비자보호 헌장’ 선포

iM금융그룹이 새해 경영 목표 달성과 금융소비자보호 실천 결의대회를 개최했다고 28일 밝혔다.

iM금융그룹 각 계열사 최고경영자(CEO)들은 26일 서울 중구 iM금융센터에서 열린 결의대회에서 2026년 경영 목표 달성을 위한 구체적인 전략 방향을 공유하고, 시장 경쟁력 강화를 통한 수익성 제고 방안과 내실 경영을 위한 비용 절감·효율화 전략을 발표했다.

이번 결의대회는 불확실한 대내외 경제 여건 속에서도 새해 경영 목표 달성 의지를 다지는 한편, 성과의 기반이 되는 고객 신뢰를 강화하기 위해 금융소비자 중심의 경영체계를 확립하겠다는 의지를 대내외에 공유하기 위해 마련됐다. 또 외부 환경 변화에도 흔들림 없는 견고한 성장 기반을 구축하겠다는 방침이다.

iM금융그룹은 이번 행사를 계기로 금융소비자보호를 단순한 규제 준수 차원을 넘어 그룹의 핵심 아젠다로 격상시켰다.

그룹은 금융소비자보호를 ‘지속 가능한 성장의 핵심 원칙’으로 설정하고, 새롭게 제정한 ‘금융소비자보호 헌장’을 선포했다. 박은숙 그룹 금융소비자보호총괄책임자(CCO)는 “재무적 성과는 강력한 소비자보호와 그에 기반한 고객 신뢰가 전제될 때 비로소 지속 가능하다”고 강조했다. 최근 신설한 그룹 소비자보호 전담 조직을 중심으로 그룹 차원의 일관된 거버넌스를 구축하고, 고객 중심 경영을 전 계열사로 확산해 나갈 계획이다.

특히 상품 기획부터 판매, 사후 관리에 이르는 전 과정에 소비자 보호 요소를 엄격히 반영하고, 계열사 전반에 대한 모니터링과 관리 체계도 고도화한다는 방침이다. 황병우 iM금융그룹 회장은 “금융소비자보호는 금융회사의 신뢰를 지탱하는 뿌리이자 성과를 만들어내는 핵심 기준”이라며 “소비자 보호를 구호에 그치지 않고 실천으로 증명해 고객 권익 보호와 책임 경영을 강화해 나가겠다”고 말했다. 유혜림 기자