치료비 지원 ‘소득 조건’ 폐지…1인당 최대 100만원 지원

[헤럴드경제=이태형 기자] 대표적 자살 고위험군으로 꼽히는 자살 유족들을 돕는 원스톱 서비스가 올해 7월부터 전국에서 확대 시행된다.

28일 보건복지부와 한국생명존중희망재단 등에 따르면 자살 유족 원스톱 지원 서비스 시행 지역은 지난해 12개 시도에서 올해 부산, 울산, 경기, 전북, 전남까지 더해 17개 시도로 늘어난다.

자살 유족 원스톱 지원은 자살로 가족을 잃은 유족이 갑작스러운 충격으로부터 벗어나 일상으로 돌아올 수 있게 종합적으로 돕는 서비스다. 일시 주거 마련, 특수 청소, 행정·법률 처리, 학자금 지원, 심리 상담 등이 있다.

원스톱 지원 서비스는 2019년 인천과 광주, 강원 등 3곳에서 시범사업으로 시작된 뒤 2022년에 6개 시도, 지난해 12개 시도로 대상 지역이 확대됐다.

그동안 서비스를 시행한 결과, 자살 유족들은 스스로 세상을 등질 생각한 비율이 11.2%에서 1년 뒤 0%로 줄었다. 자살 계획 역시 3.2%였다가 0%로 감소했다.

유족 10명 중 3명(27.8%)꼴로 겪던 우울증도 원스톱 지원을 받고 1년이 지나자 3.8%로 급감했다.

생명존중희망재단은 올해 신규 지역의 사업 수행을 돕기 위해 사업 매뉴얼을 교육하고, 상반기 중 컨설팅도 할 계획이다.

이와 함께 자살 시도자와 유족에게 주던 치료비는 올해 전 연령대에서 소득 조건을 폐지해 지원 대상을 확대한다.

치료비 규모는 국비(13억7300만원)와 민간 기금(6억원)을 포함해 총 19억7천300만원으로, 정신건강의학과 외래·입원비, 약제비 등을 명목으로 1인당 최대 100만원이 지원된다.