‘우리 임팩트 챌린지’ 공모기업 선정 농식품 등 지역 기반 사회문제 해결

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 지난 27일 한국사회적기업진흥원과 추진한 ‘우리(Woori) 임팩트 챌린지 공모전’ 선정기업을 발표하고 지원금 총 1억3000만원을 전달했다고 28일 밝혔다.

우리 임팩트 챌린지는 사회적 가치를 창출하는 유망 기업을 발굴·육성하기 위한 사회공헌 사업이다.

이번 공모는 취약계층을 위한 서비스 제공과 일자리 창출 등 사회적 목적을 추구하는 법인 설립 2년 이상의 ▷(예비)사회적기업 ▷협동조합 ▷마을기업 ▷자활기업 ▷소셜벤처 등을 대상으로 진행됐다.

한국사회적기업진흥원과 사회적경제활성화지원센터는 사회적 가치 창출과 지속적 실행 가능성 등을 중점적으로 평가해 ▷농업회사법인 ㈜천우당(농산물가공제조) ▷바다야놀자협동조합(해양 환경 정화 활동) ▷㈜뉴엑스피어(취약계층 청년 교육 플랫폼) 등 10개사를 최종 지원 대상으로 선정했다.

선정된 기업은 우리은행으로부터 최대 2000만원을 지원받는다. 농식품·관광·돌봄·환경·장애인 고용 등 지역 기반 사회문제 해결에 기여할 것으로 기대된다.

차재범 우리은행 ESG상생금융부 부부장은 “이번 지원사업으로 사회적경제기업이 안정적 성장 기반을 마련해 지역사회 내 취약계층 지원 서비스가 확대되기를 바란다”며 “진정성을 담은 금융지원으로 포용금융의 완성도를 높여 금융의 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.