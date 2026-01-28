2030년 OECD 평균 1700시간대 목표 기업 맞춤 컨설팅으로 노동시간 단축 모델 확산

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부의 핵심 국정과제인 실노동시간 단축을 현장에서 구현하기 위한 전담 조직이 출범했다. 노사발전재단은 기업 여건에 맞는 노동시간 단축 모델을 현장에서 직접 설계·확산하는 ‘실노동시간 단축 지원단’을 발족하고 본격적인 현장 지원에 나선다.

노사발전재단은 28일 ‘실노동시간 단축 지원단’을 공식 출범하고, 첫 일정으로 경기도 파주에 위치한 지류 패키징 제조업체 다마요팩을 방문해 노동시간 단축 사례를 점검했다고 밝혔다. 지원단 출범은 실노동시간 단축이 제도나 지침에 머무르지 않고 기업 현장의 실제 변화로 이어지도록 하겠다는 취지다.

우리나라의 연간 노동시간은 OECD 평균보다 150시간 이상 긴 수준이다. 정부는 2030년까지 실노동시간을 OECD 평균 수준인 1700시간대로 낮추는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 노사정이 참여한 ‘실노동시간 단축 로드맵 선언문’을 발표한 바 있다. 노사발전재단은 이러한 국정과제의 현장 이행을 전담하는 기관으로서, 노동시간 단축을 직접 실행하도록 지원하는 역할을 맡게 됐다.

실노동시간 단축 지원단은 재단 내 일터혁신 상생컨설팅, 워라밸+4.5 프로젝트, 상생파트너십 종합지원사업, 지역 상생형 일터조성 프로젝트 등 기존 사업을 유기적으로 연계해 운영된다. 각 사업별 역할을 묶어 기업별 여건에 맞는 노동시간 단축 방안을 설계하고, 노사 자율 합의를 전제로 단계적·현실적인 모델을 현장에서 함께 만드는 방식이다. 지원단은 월 1회 정례회의를 통해 추진 현황과 성과를 점검하고, 현장 방문을 통해 우수 사례를 발굴·확산할 계획이다.

지원단의 첫 현장 방문 기업인 다마요팩은 재단의 일터혁신 상생컨설팅을 통해 사무직군 42명의 소정근로시간을 주 40시간에서 주 38시간으로 단축하면서도 임금을 전액 보전했다. 또 사무직에는 고정형 시차출퇴근제를, 현장직에는 3개월 단위 탄력적 근로시간제를 도입해 직군별 특성을 반영한 근무체계를 마련했다. 이와 함께 육아기 근로시간 단축 제도도 활용해 출퇴근 부담과 일·가정 양립의 어려움을 완화했다는 평가다.

다마요팩은 산업단지 입지로 인한 출퇴근 불편과 획일적인 노동시간 운영이 인재 유치와 유지의 걸림돌로 작용해 왔으나, 근무체계 개편 이후 조직 만족도와 인재 유지 효과가 나타났다고 재단은 설명했다.

박종필 노사발전재단 사무총장은 “실노동시간 단축은 제도만으로 이뤄질 수 없고, 기업 현장에서 노사가 함께 해법을 만들어갈 때 비로소 가능하다”며 “노사발전재단은 정책을 전달하는 기관을 넘어, 현장에 직접 들어가 변화의 과정을 노사와 함께 설계하고 이행까지 지원하겠다”고 말했다.

노사발전재단은 이번 현장 방문을 시작으로, 사회적 대화나 갈등 예방이 필요한 업종과 지역을 중심으로 교육·코칭·프로그램 재정 지원 등을 연계한 종합 지원을 확대할 계획이다. 특히 제도 도입에 부담을 느끼는 중소기업을 대상으로, 노사 합의를 기반으로 한 실질적인 노동시간 단축 모델을 현장에서 단계적으로 구축한다는 방침이다.