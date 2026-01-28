의료기기·휴식가전·뷰티 디바이스 아우른 디자인 경쟁력 입증

[헤럴드경제=홍석희 기자] 세라젬은 자사의 헬스케어 제품 4종이 미국 ‘굿디자인 어워드(Good Design Award)’에서 본상(Winner)을 수상했다고 28일 밝혔다. 의료기기부터 휴식가전, 뷰티 디바이스에 이르기까지 홈 헬스케어 전반을 아우르는 제품군이 동시에 수상하며 글로벌 디자인 경쟁력을 다시 한번 입증했다고 회사측은 평가했다.

미국 굿디자인 어워드는 1950년 미국 시카고 아테네움(Athenaeum) 박물관이 제정한 세계 최고 권위의 디자인 시상식으로, 혁신성·심미성·기능성·지속가능성 등을 종합적으로 평가해 수상작을 선정한다.

이번 수상 제품은 휴식가전인 ‘파우제 M8 Fit(Pause M8 Massage Chair)’과 ‘파우제 M10(Pause M10 Massage Chair)’, 혈액순환 개선 의료기기 ‘셀트론 순환 체어(Celltron Circulation Chair)’, 홈 뷰티 디바이스 ‘메디스파 프로(Medispa Pro)’ 등 총 4종이다. 의료기기와 휴식가전, 뷰티 디바이스를 모두 포함한 전방위 수상이라는 점에서 의미가 크다는 평가다.

‘파우제 M8 Fit’은 프리미엄 휴식을 제안하는 ‘품위있는 안식처(Luxe Nest)’ 콘셉트를 바탕으로, 기존 안마의자의 기능 중심 이미지를 넘어 조형미와 공간 조화를 강조한 디자인이 특징이다. 곡선미가 돋보이는 달걀형 실루엣과 맞춤형 색상·소재 설계를 통해 주거 공간은 물론 상업 공간에도 자연스럽게 어우러지도록 구현됐다.

프리미엄 안마의자 ‘파우제 M10’은 ‘은은한 품격(Glow Grand)’ 콘셉트 아래 절제된 형태와 부드러운 색감, 직관적인 사용자 환경을 결합해 프리미엄 안마의자의 새로운 방향성을 제시했다는 평가를 받았다.

‘셀트론 순환 체어’는 의료기기의 기능성과 일상 가구의 심미성을 결합한 디자인으로, 세라젬의 디자인 모토인 ‘심플 퍼펙션(Simple Perfection)’을 대표적으로 구현한 제품이다. 톤온톤 컬러와 안정감 있는 볼륨감, 직관적인 구조를 적용해 노년층도 쉽게 사용할 수 있도록 설계했으며, 의료기기를 넘어 ‘일상 속 휴식 가구’로 확장한 점이 높은 평가를 받았다.

‘메디스파 프로’는 전문가 수준의 스킨케어를 가정에서도 구현할 수 있도록 설계된 홈 뷰티 디바이스로, 대형 터치스크린과 4개의 수직형 핸드피스, 체계적인 수납 구조를 통해 사용성과 공간 활용도를 동시에 강화했다. 기능성과 함께 인테리어 오브제로서의 완성도를 높였다는 점이 심사위원단의 주목을 받았다.

세라젬 관계자는 “이번 굿디자인 어워드 수상은 단순한 외형을 넘어 사용자의 생활 공간과 경험까지 고려한 세라젬의 디자인 철학이 글로벌 시장에서 공감대를 얻은 결과”라며 “앞으로도 기술과 디자인이 조화를 이루는 홈 헬스케어 제품을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.

한편 세라젬은 ‘심플 퍼펙션(Simple Perfection)’을 디자인 모토로 기능성과 심미성을 겸비한 제품을 지속적으로 선보이며 글로벌 디자인 경쟁력을 강화하고 있다. 미국 굿디자인 어워드를 비롯해 독일 iF 디자인 어워드, 레드닷 디자인 어워드 등 글로벌 주요 디자인 어워드에서 잇따라 수상하며 헬스케어 분야에서 차별화된 디자인 경쟁력을 인정받고 있다.