“K-콘텐츠·음악증권 디지털금융 생태계 확장 가능성 확인”

[헤럴드경제=문이림 기자] 음악투자 플랫폼 뮤직카우가 NH농협은행, 아톤과 공동 추진한 스테이블코인 기반 토큰증권(STO) 결제 및 유통 구조 개념검증(POC)를 성공적으로 완료했다고 28일 밝혔다.

뮤직카우는 K-콘텐츠 자산을 기반으로 STO와 스테이블코인이 결합한 혁신적 디지털금융 서비스 모델의 실효성을 선제적으로 검증했다는 점에서 의미가 크다고 설명했다.

뮤직카우와 NH농협은행, 아톤은 지난해 8월 ‘K-팝(POP) 콘텐츠 기반 원화 스테이블코인 및 STO 융합 모델 검증’을 위한 3자 업무협약을 체결했다. 이번 POC 역시 해당 업무 협약의 일환으로 진행됐다.

이들은 음악저작권을 기초자산으로 한 STO 상품의 발행부터 투자자 청약과 스테이블코인 기반 결제, 정산 및 권리 관리로 이어지는 전체 프로세스를 가상 환경에서 구현했다. 또, 스테이블코인이 결제 수단을 넘어 K-콘텐츠 기반 STO 상품 결제 및 정산의 인프라로 작동하는 구조를 검증하는데 집중했다.

1차 POC의 성과를 바탕으로 다양한 메인넷 환경에서의 2차 POC도 추진할 예정이다. 2차 POC에서는 현실적인 상용 시나리오를 적용해 서비스 확장 가능성을 검증할 계획이다.

뮤직카우는 “글로벌한 영햑력을 보유한 K-POP 음악저작권과 STO, 스테이블코인의 결합은 디지털금융 생태계와 K-콘텐츠 산업 모두의 외연을 확장시키는 기폭제가 될 것”이라며 “K-POP 음악저작권을 시작으로 더 다양한 문화콘텐츠의 디지털자산화를 통해 한국만의 특색 있는 디지털금융 생태계 조성이 이뤄질 수 있도록 노력하겠다”고 했다.