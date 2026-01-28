[헤럴드경제=박연수 기자] 하이트진로는 지난해 ‘필라이트’가 약 3억4000만캔(350㎖ 기준) 출고되며 역대 최고치를 달성했다고 28일 밝혔다. 누적 판매량은 26억6000만캔으로 27억캔 달성이 눈앞이다.

시장조사기관 닐슨코리아에 따르면 지난해 12월까지 국내 발포주 시장에서 ‘필라이트’는 2위 브랜드와 4배 이상의 판매 격차를 보이며 1위를 기록했다. 특히 구매율이 높은 개인슈퍼 채널에서 차이가 컸다.

지난해 4월 출시한 신제품 ‘필라이트 클리어’의 성공적인 안착이 성과로 이어졌다. 12월 한정 출시한 ‘필라이트 더블 컷’도 조기 완판됐다. ‘필라이트 클리어’는 독자적인 ‘슈퍼 클리어 공법’으로 깔끔한 맛을 구현했다. ‘필라이트 더블 컷’은 퓨린 함량을 기존 필라이트 후레쉬 대비 90%, 칼로리를 33% 낮춘 기능성 발포주다.

가격도 영향을 미쳤다. 하이트진로는 지난해 9월, ‘필라이트 클리어’ 500㎖ 캔을 포함한 3종의 가격을 인하했다. 10월에는 ‘필라이트 후레쉬’의 신규 용량 3종(350㎖ 캔, 490㎖ 캔, 1.9ℓ 페트)를 한정판으로 선보여 접근성을 높였다. 12월 출시한 ‘필라이트 더블컷’도 ‘필라이트 후레쉬’보다 출고가를 낮게 책정했다.

하이트진로 관계자는 “올해는 쪽방촌 지원, 설 명절 나눔 행사 등 사회공헌 활동으로 분야를 넓힐 것”이라고 말했다.