제1차 공공주택통합심의위원회 개최 ‘소셜믹스’ 구현, 2032년 준공 목표

[헤럴드경제=서정은 기자] 서울시 중랑구 사가정역 인근에 1300세대 규모의 공공주택이 들어선다.

28일 서울시에 따르면 27일 열린 제1차 공공주택통합심의위원회에서 중랑구 면목동 524-1번지 일대 ‘사가정역 인근 도심 공공주택 복합사업계획(안)’을 ‘조건부 가결’ 처리됐다.

이에 따라 연면적 21만3262㎡, 용적률 500% 이하, 8개동, 높이는 지하5층~지상35층 규모로 공공주택 총 1300세대가 공급된다. 유형별로는 ▷공공분양주택 896세대 ▷이익공유형 분양주택 130세대 ▷공공임대주택 274세대 등이다.

공공임대주택은 1~2인 가구를 위한 36㎡(이하 전용면적)부터 46·59㎡ 등 3~4인 가구까지 고려해 다양한 평면을 구성했다.

시는 사가정역 인근 도심 공공주택 복합사업을 분양·임대세대 간 구분을 없앤 소셜믹스 단지로 구현할 방침이다. 앞으로 심의 결과를 복합사업계획 승인 시에 반영해 2028년 착공, 2032년 준공을 목표로 추진한다.

시는 용마산 조망과 도시 맥락을 반영한 중저·고층 혼합 배치로 개방적인 경관과 통경축을 확보했다. 또 북측 저층 주거지 및 보행자 스케일을 고려한 건축물 높이와 배치 계획으로 주변 주거 환경과의 연속성을 이어갔다. 중랑둘레길 대응 스텝형 디자인, 가로변 대응 연도형 상가 등 경사 지형에 순응한 배치로 공공보행통로와 커뮤니티 시설을 연계했다.

최진석 서울시 주택실장은 “사가정역 인근 도심 공공주택 복합사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 지원하겠다”며 “면목동 일대의 주택공급 확대와 함께 도시환경 정비를 통해 주거환경 개선과 지역사회 활성화가 기대된다”고 말했다.