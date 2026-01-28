장민영 행장 취임 후 첫 정기인사 단행 생산적·포용 금융 등 위한 정책금융 방점 장 행장 “현장과 소통하며 혁신 이끌 것”

[헤럴드경제=김은희 기자] IBK기업은행은 윤인지·오정순 신임 부행장을 선임하는 등 총 2362명이 승진·이동한 상반기 정기 인사를 단행했다고 28일 밝혔다.

이는 장민영 행장 취임 이후 첫 정기인사다. 생산적·포용 금융, 지역균형 발전을 위한 정책금융 실천과 디지털 시대의 속도감 있는 인공지능(AI) 대전환을 추진하고자 하는 최고경영자(CEO)의 의중을 충실히 반영했다고 기업은행은 설명했다.

윤인지 IT그룹 부행장은 IT금융개발부, IT개발본부장을 역임한 35년 경력의 정보기술(IT) 전문가로 안정적인 조직 운영능력을 인정받았다. IT 인프라 확충과 경쟁력 강화를 통해 AI 대전환을 이끌게 된다.

자산관리사업부, 개인고객본부장 등을 거친 오정순 개인고객그룹 부행장은 개인고객 분야의 높은 이해도를 바탕으로 은행의 균형 성장을 위한 개인 부문 기반 확대의 적임자로 낙점됐다.

이번 부행장 선임으로 기업은행의 여성 임원은 4명으로 늘었다. 은행 창립 이래 최대 규모다. 역량 있는 여성 인재 발탁을 중시하는 신임 행장의 인사 기조를 담은 결과라고 기업은행은 평가했다.

이번 인사에서 정책금융 지원에 성과를 입증한 영업점장 4명이 본부장으로 승진했다. 김정애 가양동지점장을 인천동부지역본부장, 고성재 남동2단지 지점장을 경서지역본부장, 이정화 금사공단지점장을 대구·서부지역본부장, 정광석 여의도 지점장을 전략기획본부장으로 각각 선임했다.

본부에서는 장민영 행장의 경영방향을 구체화하고 적시성 있게 실행할 인물로 조성열 IT금융개발부장과 강경모 IBK시너지부장이 각각 IT개발본부장, 정보보호최고책임자로 임명됐다.

일반직원의 승진 인사는 우수한 성과와 역량을 보유한 직원을 발굴했다. 특히 발탁 승진의 경우 영업현장에서 탁월한 실적을 거둔 직원에 한해 실시했다.

또한 장기미승진 직원에게 충분한 기회를 부여하며 하위직급 승진 우대를 통해 조직 활력을 높이는 데 주력했다. 출산·육아 등으로 차별받지 않도록 역량 있는 여성 직원에게도 균등한 승진기회를 제공했다고 부연했다.

이번 인사를 통해 장 행장은 정책금융을 수행하는 영업현장우대의 인사 방향을 명확히 했다. 아울러 젊고 유능한 본부 부서장을 전진 배치해 조직 내 변화와 혁신을 불어넣었나는 평가다.

장 행장은 “앞으로 책임과 신뢰에 기반한 조직문화가 자리잡을 수 있도록 현장과 지속적으로 소통하겠다”고 말했다.