[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]27일 낮 12시 57분께 경북 김천시 율곡동에서 스포츠유틸리티차(SUV)가 도서관 건물 1층으로 돌진하는 사고가 발생했다.

이 사고로 도서관 유리 출입문이 부서지며 내부에 있던 50대 작업자 2명이 다쳐 병원으로 이송됐다.

사고 차량 운전자인 70대 남성은 다치지 않았다.

경찰과 소방당국은 정확한 사고원인을 조사하고 있다.