[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 안동시의회가 27일 경북 북부권의 균형 발전 대책이 선행되지 않은 경북·대구 행정통합에 결사반대 입장을 밝혔다.

안동시의회는 이날 성명서를 통해 “최근 급물살을 타고 있는 경북·대구 행정통합 논의를 대의민주주의 가치를 훼손한 ‘절차적 위헌성으로 규정”하며 “시·도민의 충분한 공감대 형성이 선행되지 않은 일방적 추진은 결코 정당성을 얻을 수 없다”고 강조했다

이어 “국토 균형 발전 상징인 경북도청 신도시의 미완성 상태에서 추진되는 행정통합은 경북 북부권 생존권을 위협하고 지역 불균형을 심화시키는 자멸적 선택이 될 것”이라고 우려했다.

이날 안동시의회는 경북·대구 행정통합이 실질적인 지역 성장의 해법이 되기 위해 반드시 선행돼야 할 5대 원칙과 조건도 제시했다.

주요 내용은 충분한 공론화와 사회적 합의 아래 통합, 통합특별시 청사 소재지를 현 경북도청으로 법률에 명시, 북부지역 생존을 위한 실질적 대책 선행, 북부지역 자치권과 재정 자율권 보장, 지역 균형 발전 담보할 상시적이고 강력한 제도적 장치 마련 등이다.

김경도 안동시의회 의장은 “정부의 재정 지원 약속이 실질적인 실행 계획 없이 선언적 수준에 머문다면 통합은 결국 대구 중심으로 치우쳐 지역 불균형을 심화시킬 것”이라며 “안동시의회는 시민의 뜻에 따라 지역 미래를 위협하는 졸속 통합 추진에 맞서 흔들림 없이 나아갈 것”이라고 말했다.