[헤럴드경제 = 서병기선임기자]EBS(사장 김유열)의 대표 지식 강연 프로그램 ‘위대한 수업, 그레이트 마인즈’(글로벌 서비스명 ‘GRECTURE’, 이하 ‘위대한 수업’)가 미국의 글로벌 학술정보 서비스 기업인 ‘프로퀘스트(ProQuest)’와 공급 계약을 체결하며 본격적인 글로벌 시장 진출의 신호탄을 쏘아 올렸다.

EBS는 지난 1월 22일 공동사업자인 ㈜유비온을 통해 프로퀘스트와 글로벌 플랫폼 서비스 및 콘텐츠 공급 계약을 확정했다고 밝혔다.

-한국 영상 콘텐츠, 세계 최고 권위 학술 플랫폼이 인정

프로퀘스트는 전 세계 2만 6천여 개의 대학, 연구기관을 고객으로 둔 세계 1위 점유율의 학술 솔루션 기업이다. 이번 계약을 통해 <위대한 수업>은 전 세계 연구자, 대학생들이 가장 먼저 찾는 지식 라이브러리의 핵심 콘텐츠로 자리 잡게 된다.

이번 계약은 한국의 영상 콘텐츠가 전 세계 대학과 연구기관이 이용하는 최고 권위의 학술 플랫폼에 공식 진출한 사례로, <위대한 수업>이 세계 연구자들이 인정하는 학술적 가치와 제작 퀄리티를 동시에 갖췄음을 보여준 결과다.

특히, 전 세계 이용자들은 해당 콘텐츠를 별도의 비용 부담 없이 무료로 이용할 수 있어, EBS가 추구하는 ‘지식의 민주화’라는 공적 가치를 글로벌 차원에서 실현하게 됐다는 점에서 큰 의미를 갖는다.

-<위대한 수업> 글로벌 지식 플랫폼으로 도약, K-지식 확산 선도

EBS는 이번 계약을 기반으로 자체 구축한 글로벌 지식 플랫폼 (www.grecture.com)의 운영 및 서비스 확장을 지속 추진할 계획이다. 또한 해외 교육·학술 분야 파트너십을 확대하고, 시범 운영해 온 해외 서비스의 정식 전환도 단계적으로 검토할 예정이다.

<위대한 수업> 프로젝트 책임을 맡고 있는 김민태 글로벌콘텐츠 부장은 “세계 최고 수준의 학술 플랫폼에서 <위대한 수업>을 선택했다는 것은 우리 지식 콘텐츠의 위상이 세계적 수준에 도달했음을 의미한다”며 “앞으로도 전 세계가 함께 공유할 수 있는 고품격 지식 콘텐츠를 통해 ‘지식의 민주화’와 ‘K-지식의 확산’을 선도해 나갈 것”이라고 밝혔다.