[헤럴드경제=조용직 기자] 대한산악연맹(회장 조좌진)은 더불어민주당 김영호, 이용우 의원과 공동으로 오는 2월 2일 국회도서관 소회의실에서 ‘국립공원 이용제도 개선 및 산악활동 관리체계 선진화를 위한 공청회’를 개최한다.

이번 공청회는 국립공원 이용과 관련해 산악계와 행정기관 간 쟁점 사례를 공유하고, 현행 국립공원 이용제도의 문제점을 진단하며 개선 방향과 필요성을 종합적으로 논의하기 위해 마련됐다.

특히 암·빙벽등반 신고제등 산악활동 관리제도 개선 쟁점에 대해 논의하고, 입산금지구역 운영 기준의 합리적 개선 방향을 모색하고, 산악활동 유형별 지원·안전·환경 관리체계 구축 방안에 대한 의견을 수렴하며, 해외 선진 사례 비교를 통한 정책 개선 방향도 심도 있게 다룰 예정이다.

이날 공청회에는 산악단체 관계자, 학계 전문가, 시민, 국립공원공단 등 다양한 이해관계자가 참석해 현장의 목소리와 전문적인 의견을 폭넓게 공유할 계획이다.

대한산악연맹 조좌진 회장은 “산악활동은 여가를 넘어 교육이자 문화이며, 알피니즘은 세계적으로 인정받은 인류의 문화유산”이라며, “이번 공청회가 통제 중심이 아닌 위험 관리와 책임을 기반으로 한 합리적인 국립공원 관리체계로 나아가는 출발점이 되기를 기대한다”고 밝혔다.