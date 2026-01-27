백경현 시장 “시민들이 원하는 것, 현장에서 직접 확인하겠다”

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시(시장 백경현)는 2026년 병오년을 맞아 현장 중심의 소통 행정을 실현하고 시민의 목소리를 시정에 적극 반영하기 위해, 관내 동 행정복지센터를 구리시장이 직접 찾아가는 「2026년 시민과의 대화」를 실시한다.

이번 행사는 시민과 자유롭게 소통하며 지역 현안을 함께 논의하는 자리로 마련했다.

행사는 1월 27일부터 2월 11일까지 약 3주간 8개동을 순차적으로 방문해 진행한다. 첫 일정은 1월 27일 수택3동에서 시작하며, 마지막 일정은 2월 11일 수택2동 신청사에서 마무리할 예정이다.

이번 시민과의 대화는 사전에 접수된 질문은 물론, 현장에서 제기되는 다양한 의견과 건의 사항에 대해서도 즉석에서 답변하는 자유토론 방식으로 진행한다. 이를 통해 정책 추진 과정에 대한 시민들의 이해도를 높이고, 시정 전반에 대한 공감대를 형성한다는 방침이다.

또한 관련 부서 국·과장이 함께 배석해 주민 의견을 현장에서 공유하고, 즉시 검토가 가능한 사안에 대해서는 실무적인 설명을 덧붙이는 등 보다 실질적인 소통의 장이 마련될 것으로 기대된다. 아울러 주민들이 체감하는 생활 불편 사항과 지역 발전을 위한 다양한 아이디어가 정책에 반영되는 계기가 될 전망이다.

백경현 구리시장은 “동 주민과의 대화를 통해 시민들의 작은 목소리 하나하나에 귀 기울이고, 시민들이 진정으로 원하는 것이 무엇인지 현장에서 직접 확인하겠다”며, “앞으로도 시민과의 지속적인 소통을 통해 민생을 세심히 살피고, 시민이 체감할 수 있는 변화와 발전을 만들어 가도록 노력하겠다”고 밝혔다.