소프트웨어 라이선스 매출 97억5000만원 국내는 물론 해외시장서도 굵직한 성과

[헤럴드경제=김지윤 기자] 인공지능(AI) 기반 공급망관리 소프트웨어 기업 엠로는 지난해 연결재무재표 기준 매출액 839억8000만원을 달성했다고 27일 밝혔다. 이는 전년 대비 5.7％ 증가한 수치로, 7개년 연속 최대 매출이다.

특히 소프트웨어 라이선스, 클라우드 서비스 사용료, 기술료를 합친 기술 기반 매출액이 전년 대비 29.3％ 증가한 339억8000만원으로 전체 매출의 40.5％를 차지했다.

구체적으로 소프트웨어 라이선스 매출액이 97억5000만원으로 전년 대비 18.1％ 증가했으며, 클라우드 서비스 사용료는 61억3000만원으로 13.6％ 성장했다.

기존 고객사로부터 받는 기술료는 전년 대비 43.2％ 늘어난 181억1000만원을 기록했다.

영업이익과 당기순이익은 각각 9억1000만원, 25억4000만원이다.

엠로는 지난해 국내는 물론 해외 시장에서도 굵직한 레퍼런스를 확보하며 글로벌 대표 구매공급망관리(SRM) 소프트웨어 기업으로 자리매김했다.

국내 최대 정보기술(IT) 기업과의 차세대 구매시스템 구축 프로젝트를 성공적으로 완료했으며, 방산·에너지 등 분야에서 혁신 프로젝트를 수주했다.

북미에서는 글로벌 대표 PC·서버 제조사를 비롯해 현지 전자제조사, 공조장비 업체 등과 글로벌 SRM SaaS(Software as a Service) 솔루션 ‘케이던시아(Caidentia)’의 공급 계약을 잇따라 체결했다.

엠로 관계자는 “지난해는 AI 기반 솔루션 고도화와 글로벌 리포트 등재, 보안 인증 획득 등을 통해 해외 시장에서 엠로의 경쟁력을 다지는 데 집중한 한 해였다”며 “올해는 북미, 유럽 등 주력 시장에서 실질적인 성과를 창출하고, 케이던시아 기반의 지속 가능한 성장 체계를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.