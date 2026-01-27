[헤럴드경제=김성훈 기자] 가수 겸 배우 차은우의 ‘200억 탈세 의혹’의 파문이 일파만파 확산되자 소속사 판타지오가 “확대 해석을 자제해달라”고 재차 입장문을 냈다.

판타지오는 27일 발표한 입장문에서 “최근 당사와 차은우 관련된 여러 상황으로 인해 많은 분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”며 “당사 및 소속 아티스트와 연관된 사안으로 논란이 발생한 데 대해 무거운 책임을 느끼고 있다”고 밝혔다.

이어 “현재 제기된 사안은 세무 당국의 절차에 따라 사실관계가 확인 중인 단계로, 소속사와 아티스트는 각각의 필요한 범위 내에서 충실히 조사에 임하고 있다”며 “향후 법적·행정적 판단이 명확해질 경우, 그 결과에 따라 필요한 조치를 책임 있게 이행하겠다”고 강조했다.

그러나 “다만 일각에서 제기되는 주장과 의혹에 대해 무분별한 억측과 확인되지 않은 정보의 확산 그리고 과도한 확대 해석은 부디 자제해 주시기를 간곡히 요청드린다”고 호소했다.

또 “당사는 이번 일을 계기로 소속 아티스트 관리 체계를 다시 한번 점검하고, 필요한 시스템을 보완 및 강화하여 추후 유사한 논란이 재발하지 않도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

차은우는 지난해 서울지방국세청 조사4국의 고강도 조사 결과, 모친이 설립한 1인 기획사를 통해 탈세한 혐의로 200억 원이 넘는 소득세 추징을 통보받은 사실이 알려져 논란이 됐다. 모친의 기획사가 차은우의 연예 매니지먼트와 관련해 실질적으로 용역을 제공한 것이 없음에도 제공한 것처럼 속여 소득을 분산시키는 방식으로 탈세했다는 것이다.

전례 없는 규모의 추징금에 여론의 분노가 높아지고 있으며, 탈세가 사실로 확인될 경우 연예계에서 퇴출 수순을 밟을 수밖에 없다는 전망이 나오고 있다. 또 법조계에서는 추징금과는 별개로 거액의 벌금과 실형까지 받을 수 있다는 전망을 내놓고 있다. 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률은 탈세액이 10억 원 이상일 경우 무기 또는 5년 이상의 징역에 처하도록 규정하고 있다.

차은우를 광고모델로 쓴 기업들은 속속 광고를 내리는 등 ‘손절’에 착수했다. 이로 인해 차은우가 물어야 할 위약금도 천문학적 규모가 될 것이라는 전망까지 나오고 있다.

차은우는 현재 군 복무 중이며 제대까지 1년을 남겨두고 있다. 그는 지난 26일 SNS에 “최근 저와 관련된 여러 가지 일들로 많은 분들께 심려와 실망을 안겨드린 점, 진심으로 고개 숙여 사과드린다”며 “추후 진행되는 조세 관련 절차에 성실히 임하겠다. 또한 관계 기관에서 내려지는 최종 판단에 따라 그 결과를 겸허히 받아들이고 그에 따른 책임을 다하겠다”라고 밝혔다.