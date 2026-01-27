복잡한 시장 흐름 직관적으로 설명 ETF·퇴직연금 등 관련 콘텐츠도 공개 예정

[헤럴드경제=김지윤 기자] 하나증권은 비대면 영상 투자 전략 서비스인 ‘세미나라운지’를 오픈했다고 27일 밝혔다.

세미나라운지는 하나증권의 ‘디지털 프라이빗뱅커(PB) 라운지’에 새롭게 추가된 영상 기반 투자전략 서비스다.

인공지능(AI) 분석 기반의 최신 시장 트렌드를 영상 콘텐츠로 제공해 복잡한 시장의 흐름을 보다 직관적으로 확인할 수 있게 했다.

글로벌 이슈와 정보기술(IT) 동향 등 시의성이 중요한 이슈를 중심으로 구성했다. 매월 업데이트되는 ‘증시 캘린더’를 통해 산업 및 섹터별 주요 투자 이슈도 체계적으로 안내 받을 수 있다.

또한 메인 화면의 ‘쇼츠’ 콘텐츠를 통해 핵심 투자 포인트를 1분 이내의 영상으로 제공한다.

이와 함께 상장지수펀드(ETF), 퇴직연금 등 디지털 투자자를 위한 다양한 영상 콘텐츠도 순차적으로 선보일 예정이다.

해당 서비스는 하나증권 모바일트레이딩시스템(MTS) 내 ‘디지털 PB 라운지’ 탭에서 확인할 수 있다.

조대헌 하나증권 AI디지털전략본부장은 “디지털 환경에 최적화된 투자 정보 제공을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.