위로 열리는 스크린에 감탄사 연발 션 변 대표 “미국시장 확장 가속”

[헤럴드경제=조용직 기자] ㈜골프존(각자대표 박강수·최덕형)이 현지시간 기준 지난 21일부터 23일까지 미국 올랜도에서 열린 ‘2026 PGA 머천다이즈 쇼’를 통해 선보인 시티골프, GDR MAX 등 해외시장 전략 제품이 현지에서 큰 호평을 받았다고 27일 밝혔다.

세계 최대 골프 박람회 ‘2026 PGA쇼’에는 골프업계 관계자와 바이어 등 수많은 관람객들이 방문했다. 올해로 11번째 참가한 골프존은 역대 최대 규모 참가로 시티골프와 골프존아메리카 총 2개의 전시 부스를 운영했다.

골프존이 2024년 선보인 도심형 골프장 ‘시티골프’ 부스는 시티골프의 한 개 홀을 전시장에 구현하고 체험 기회를 선보였다. 스크린골프와 필드골프의 장점을 융합해 시간과 공간, 날씨의 제약을 받지 않고 도심 속 실내에서 실제 필드에서 골프를 즐기는 듯한 경험을 제공해 줄 수 있다는 데 현지의 관심이 모였다.

부스를 방문한 인플루언서들은 시티골프의 가장 특징적인 장면 중의 하나로 롱게임이 끝난 뒤 ‘스크린’이 위로 열리며 퍼팅 그린으로 진출할 때마다 감탄사를 연발했다. 골프존에 따르면 시티골프를 경험한 한 골프 인플루언서는 “PGA쇼에서 본 것 중 가장 인상적인 콘텐츠였다”라고 평가했다.

특히, 골프존은 캐나다와 미국의 현지 기업과 각각 파트너십 계약을 체결하여 도심형 골프 플랫폼인 시티골프가 북미시장에 선보일 수 있는 가능성을 보여줬다. 골프존은 이번 계약을 통해 시티골프에서 펼쳐지는 세계적인 상금 규모의 대회인 골프존 오픈을 북미에서도 선보일 수 있게 됐다고 설명했다.

골프존아메리카 부스에서는 처음 공개한 최신형 골프 연습 시뮬레이터 ‘GDR MAX’와 이를 활용한 세계적인 골프 교습가 데이비드 레드베터(David Leadbetter)의 레슨 세션에 대한 관심도 높았다. GDR MAX는 세계 최고 수준의 센싱 기술을 탑재한 올인원 골프 연습 시뮬레이터다.

골프존아메리카 션 변 대표이사는 “GDR MAX, TwoVision NX와 스마트캐디 등 주요 기술과 서비스에 대한 글로벌 시장 반응을 현장에서 직접 확인할 수 있었다”라며 “이번 2026 PGA쇼에 방문한 업계 관계자들의 관심과 접수된 상담 건을 바탕으로 미국 시장에서 사업 확장을 가속화 하겠다”라고 밝혔다.