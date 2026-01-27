[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 국립한국해양대학교는 27일 한순영 부산·울산지방병무청장이 대학을 방문해 하윤수 부총장 접견 및 모범 사회복무요원 표창 수여식을 가졌다고 밝혔다.

이번 방문은 대학 내에서 성실히 근무 중인 모범 사회복무요원을 격려하고, 병무청과 대학 간의 주요 현안인 ‘사회복무경험 학점인정제’ 도입을 위한 상호 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

이날 행사에서 하윤수 부총장은 한순영 청장과 대학 내 사회복무요원들의 복무 환경 개선에 대해 의견을 나눴다. 이어 진행된 표창 수여식에서는 평생교육원 레포츠센터에서 근무하며 타의 모범이 된 홍진혁 사회복무요원에게 부산울산지방병무청장 표창이 전달됐다.

특히 양 기관은 군 복무 및 사회복무 기간 중 취득한 경험을 대학 학점으로 인정해 주는 ‘사회복무경험 학점인정’ 참여에 대해 심도 있게 논의했다.

대학 측은 실무 검토 결과 현재 운영 중인 ‘국립한국해양대학교 사회봉사 교과목 운영 지침’을 접목할 경우 사회봉사 I·II 과목을 통해 최대 2학점까지 인정이 가능하다는 긍정적인 검토 의견을 전달했다.