[헤럴드경제=장연주 기자] 전직 유명 프로야구 선수 출신 코치가 자신이 가르치는 학생의 엄마와 불륜을 저질렀다는 폭로가 나왔다. 자신의 아내가 불륜관계라고 폭로한 남편은 “자격 미달의 스승을 만나는 일을 미연에 방지하기 위해서라도 이런 스승을 꼭 징계하고 싶다”고 호소했다.

26일 한 온라인 커뮤니티에는 자신을 17년차 결혼 생활을 이어온 가장이라고 밝힌 남편 A씨가 전직 유명 프로야구 선수 출신 코치의 불륜관계를 폭로하는 글을 올렸다.

A씨는 “처음 불륜 사실을 알았을 당시 아이가 야구를 하고 있었고, 상대 남성은 야구계에서 이름이 알려진 선수 출신 코치 B씨였다”며 “아이의 진로를 망칠까 봐 모든 불륜을 용서하고 더 이상 관계를 이어가지 않겠다는 약정서만 받고 덮으려 했다”고 말문을 열었다.

하지만 A씨는 “이후에도 불륜이 계속됐다”며 “집을 비운 사이 아내는 B씨와 집에서 아이와 함께 생활했고, 인천 바닷가 여행과 숙박, 부산 동행 여행까지 이어졌다”고 말했다.

그는 “야구부 코치와 아내의 불륜을 처음 제게 알린 사람은 아들이었다”며 “울면서 엄마가 코치랑 그러는 게 무섭다며 제게 알려줬다”고 말했다.

그러면서 그는 “나중에 아들에게 왜 사실을 알리지 않았느냐고 묻자, 당시 12살이던 아들은 ‘아빠가 알면 야구를 못할 것 같아서 말하지 못했다’고 답했다”며 “아이는 야구계에서 영향력이 있는 유명코치 B씨의 눈치를 보며, 상황이 알려질 경우 자신의 야구를 못할지도 모른다는 생각에 입을 다물고 거짓말을 했다”고 토로했다.

A씨는 “아이는 아내와 스승의 불륜을 모두 보고 있던 건데, 오로지 야구를 하고 싶다는 생각에 저에게 거짓말을 하면서 엄마의 불륜을 숨겼을 것을 생각하면 마음이 너무 아프다”고 적었다.

현재 소송을 진행중이라는 A씨는 “불륜 발각 당시 B씨와 ‘아내와 다시 불륜을 이어갈 경우 5000만원을 배상한다’는 내용의 약정서를 작성했다”며 “당시엔 가정을 지키고 아이가 계속 야구를 할 수 있기를 바라는 마음에서 법적 대응을 하지 않았지만, 약정을 체결한 지 한달도 안돼 두 사람의 불륜은 다시 시작됐고, B씨 역시 당시 아내와 아이 둘이 있는 유부남이었다”고 폭로했다.

이날이 첫 조정기일이었다고 밝힌 그는 “B씨 측이 제시한 합의금이 1000만원에 불과했다”며 “금액의 문제가 아니라 17년을 지켜온 가정과 제자라고 불러왔던 아이의 삶을 무너뜨린 대가가 고작 1000만 원이라는 사실이 참담했다”고 밝혔다.

특히 그는 “사과 한마디 없이 그게 전부라는 태도에 더 큰 상처를 받았다”며 “추후 저처럼 자격 미달의 스승을 만나는 일을 미연에 방지하기 위해서라도 그런 자는 앞으로 아이들을 지도하면 안된다고 생각한다”고 호소했다.