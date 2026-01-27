[헤럴드경제(영양)=김병진 기자]국민의힘 권영택 전 영양군수가 27일 영양군청 대회의실에서 기자회견을 열고 차기 영양군수 선거 출마를 공식 선언했다.

권 출마예정자는 이날 출마 선언에서 “지금의 영양은 인구 감소와 지역 활력 저하, 농업 기반 약화라는 구조적 위기에 놓여 있다”며 “이 위기를 피하지 않고 책임 있게 해결하기 위해 다시 한 번 군민 앞에 서게 됐다”고 밝혔다.

이어 “농촌의 위기가 전국적 현실이라고 해서 영양의 정체를 당연하게 받아들일 수는 없다”며 “영양만의 새로운 활로와 새로운 모색, 새로운 통로를 만들어 다시 도약하는 영양을 반드시 세우겠다”고 강조했다.

권 출마예정자는 “이번 선거는 개인의 정치 재개가 아니라 영양의 방향을 다시 세우는 선택”이라며 “군민의 삶을 기준으로 한 실질적 변화에 집중하겠다”고 말했다.

이날 권 출마예정자는 ‘영양 자립형 소득’ 도입 구상, 농업총생산액 5000억원 달성과 영양군 지역내 총생산(GRDP) 1조원 시대 개막 등을 공약으로 제시했다.

한편 권영택 출마예정자는 영양초·중·고 및 계명대 공과대학 건축공학과 및 경북대 산업대학원 건축공학과를 졸업했으며 제46대·제47대·제48대 영양군수를 역임했다.