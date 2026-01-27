제5차 대도시권 광역교통시행계획에 반영될 경우

[헤럴드경제=박준환 기자]고양특례시(시장 이동환)는 「제5차 대도시권 광역교통 시행계획」 에 ‘고양은평선 일산 연장’이 반영될 경우 「제2차 경기도 도시철도망 구축계획」 에 반영된 ‘대곡고양시청식사선’ 사업보다는 광역철도인 ‘고양은평선 일산 연장’사업의 우선 추진을 검토할 계획이라고 27일 밝혔다.

시는 제5차 대도시권 광역교통 시행계획에 고양은평선 일산 연장사업의 신규 노선 반영을 건의했고, 대광위는 현재 지자체가 건의한 사업의 타당성을 막바지 검토 중에 있다.

광역철도 노선인 ‘고양은평선 일산 연장’은 고양은평선(새절역~고양시청)을 식사 지역까지 연장하는 노선으로, 연장 2.04km, 총사업비 2361억원이 소요된다. 식사~고양시청~새정~서울 남부지역을 연결하는 광역철도가 구축되면 시민들의 서울 출퇴근 시간이 단축되고, 교통복지 향상과 도시경쟁력이 대폭 강화될 것으로 전망된다.

이동환 고양시장은 “식사·풍동 주민의 숙원이 담긴 고양은평선 일산 연장을 위해 국토부, 대광위와 더욱 적극적으로 협의하고 있으며, 제5차 대도시권 광역교통시행계획 반영을 위해 막바지 총력을 기울이겠다”고 전했다.

아울러 시는 제2차 경기도 도시철도망 구축계획에 반영된 ‘가좌식사선’과 ‘대곡고양시청식사선’의 예비타당성조사를 대비해 도시철도 타당성 검토를 추진할 방침이다.

‘가좌식사선’은 고양 일산테크노밸리, 고양영상밸리 등 미래 자족도시 실현 및 교통소외지역 해소를 위한 노선으로 가좌에서 장항지구를 거쳐 식사지구를 연결하며, 연장 13.37km, 총사업비 4111억원이 소요되는 사업이다.

창릉지구 광역교통개선대책에 반영된 ‘대곡고양시청식사선’은 대곡역에서 고양시청을 거쳐 식사지구로 연결하는 노선으로 총 연장 6.25km, 총 사업비 2353억원이 소요된다.

국토교통부는 지난해 12월 12일자로 제2차 경기도 도시철도망 구축계획을 고시했고, 경기도는 총 12개 노선을 반영, 연장 104.48km, 총사업비 7조 2725억원 규모로 추진할 계획이다.

한편, 고양은평선 광역철도 건설사업은 연장 15km, 정거장 8개소[환승 3개소, 새절(서부선, 6호선), 창릉(지티엑스 에이노선(GTX-A)), 화정(3호선)] 를 설치하며 총사업비는 1조7167억원이 소요되고, 지난 해 12월 실시설계를 착수했으며, 2027년 착공, 2031년 개통을 목표로 추진 중이다.