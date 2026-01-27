[헤럴드경제=민성기 기자] 음주운전 전력 고백으로 논란의 중심에 선 임성근 셰프가 방송 활동을 중단한 가운데 통편집된 ‘동상이몽2’에서 요리하는 손만 등장했다.

26일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’에는 홍윤화·김민기 부부가 신기루, 풍자와 함께 한강 러닝에 도전하는 모습이 전파를 탔다.

네 사람은 힘든 러닝을 모두 마치고 함께 정갈한 한식 밥상 만찬을 즐겼다. 이때 방송에서는 한식 밥상 조리 과정이 공개됐고, 임성근 셰프는 풀샷 대신에 요리를 하는 손만 등장했다.

방송에서는 임성근 셰프가 ‘흑백요리사2’에서 선보였던 박포 갈비와 무생채가 언급됐다. 갈비를 빠르게 손질하고, 쌍칼을 이용해 마늘을 다지는 등 해당 요리를 만드는 사람이 임 셰프임을 짐작할 수 있게 했다.

요리가 완성되자 이들은 “잘 먹겠습니다. 셰프님”이라고 말했다.

‘흑백요리사2’에 출연해 인기를 끈 임성근 셰프는 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 과거 음주운전으로 세 차례 처벌받은 사실을 공개하며 논란에 휩싸였다.

이후 판결문을 통해 1998년과 1999년 두 차례의 도로교통법 위반 사실과 과거 주차 문제로 쌍방 폭행으로 벌금을 낸 사실이 추가로 알려지면서 여론은 악화됐다.

결국 임성근 셰프는 지난 22일 자신의 지난 과오를 인정하고 방송 활동을 중단하겠다고 했다. 그는 “음주 운전이 나쁜 건 알았지만, 이렇게 사회에서 매장이 되다시피 하는 큰일인지 예전에는 깊이 생각을 못 했다”라며 “이번 일을 통해서, 지나간 일이지만 반성하고 있다”라고 했다.

한식 조리기능장 보유자인 임성근 셰프는 지난 2015년 방송된 tvN ‘한식대첩3’에서 우승하며 이름을 알렸다. 최근 방영된 ‘흑백요리사2’에서는 최종 7인에 들며 인기를 끌었고, 이후 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 등에 출연했다.