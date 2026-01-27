‘스타트업스퀘어 점화 데이’ 개최 투자유치·글로벌 진출 맞춤 지원

배달의민족(이하 배민)이 국내 유망한 스타트업을 발굴하고 체계적으로 육성하기 위한 방안을 모색한다. 올해를 ‘배민스타트업스퀘어’ 원년으로 지정하고, 다양한 협력사와 함께 스타트업 생태계 구축에 나선다.

우아한형제들은 26일과 27일 양일간 경기도 성남 판교 사옥에서 ‘2026 배민스타트업스퀘어 Ignition (점화) Day’를 개최한다고 밝혔다.

행사 첫날에는 김중현 우아한형제들 지속가능경영센터장, 명승은 벤처스퀘어 대표, 김대수 경기창조경제혁신센터 본부장, 류선종 인앤아웃코퍼레이션 대표 등 사업 파트너와 입주 기업 대표 등 관계자 30여명이 참석했다.

이번 행사는 2026년 배민스타트업스퀘어의 출범을 알리는 자리다. 공동 운영 파트너사들과 입주 기업이 모여 협력 체계를 공고히 하고 향후 비전을 공유하기 위해 해당 자리가 마련됐다. 배민스타트업스퀘어는 배민이 솔브레인, 코스메카코리아, 에이치에프알(HFR)과 함께 컨소시엄을 구성한 신사옥이다.

앞서 배민은 지난해 제2판교테크노밸리에 배민스타트업스퀘어를 조성했다. 신사옥 일부 공간을 입주 기업과 지원기관에 10년간 무상 임대해 스타트업의 성장을 도울 계획이다. 또 2024년 3월 ‘지속가능을 위한 배민다운 약속(Commitment·이하 커밋먼트)’을 통해 2000억원 규모의 사회적 투자를 진행하겠다고 밝히기도 했다.

배민은 배민스타트업스퀘어에서 스타트업의 성장 단계에 맞춰 전문 파트너사와 협약을 체결했다고 밝혔다. ▷운영·엑셀러레이팅(벤처스퀘어, 경기창조경제혁신센터, 스파크랩, 인앤아웃코퍼레이션) ▷투자·금융(큐네스티, 가이아벤처파트너스, 유진투자증권) ▷법률·특허(법무법인 디엘지, 제이커브 법률사무소, 특허법인 아이퍼스) ▷네트워킹·교육(코리아스타트업포럼, 순천향대학교 창업지원단, 삼일회계법인) 등 4개 분야, 총 13곳의 전문 파트너사와 스타트업을 지원한다.

입주 지원 기관들은 창업가 양성 교육, 경영 지원 등 스타트업 성장 생태계 구축을 담당하고, 기술·경영 역량 강화 방안에 대한 자문을 진행한다. 또 스타트업의 시장 진입 및 확장, 기업공개 등을 위한 투자유치 행사나 콘퍼런스, 포럼 등을 개최한다.

배민에 따르면 현재 인공지능(AI), 푸드테크, 친환경, 핀테크, 로봇·드론, 바이오, 콘텐츠 등 여러 분야의 스타트업 50여곳이 입주를 확정했다. 이들은 2월 말까지 차례대로 입주를 마칠 예정이다.

아울러 배민스타트업스퀘어는 올 한 해 분야별 전문 파트너들과 함께 다양한 지원 프로그램을 전개한다. 투자 유치를 돕는 ‘공동 IR데모데이’를 비롯해 역량 강화를 위한 전문 세미나, 법률 상담 등을 제공한다.

특히 오는 4월 중 선배 스타트업의 기술력과 노하우를 전수하는 ‘AX(AI 전환) 교육’과 CX(고객경험)교육을 진행한다.

김중현 우아한형제들 지속가능경영센터장은 “큰 용기를 갖고 혁신에 도전하는 스타트업을 위해 단순한 공간 제공을 넘어 파트너사들과 함께 실질적인 성장을 견인하는 단단한 육성 생태계를 조성하고자 한다”고 말했다. 차민주 기자