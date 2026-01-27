[헤럴드경제=최원혁 기자] 새벽 시간대 수도권 일대 편의점을 돌며 수표 결제를 하겠다고 속인 뒤 현금 등을 가로챈 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

27일 인천 남동경찰서는 사기 혐의로 40대 A씨를 구속했다고 밝혔다.

A씨는 지난해 11월 7일부터 올해 1월 20일까지 서울·경기·인천 일대 편의점에서 직원 14명을 속여 현금 1200여만원과 담배 등을 받아 가로챈 혐의를 받는다.

A씨는 노래방 등 인근 가게 직원인 척 속이며 “거스름돈을 먼저 주면 가게 마감 후 수표로 결제하겠다”며 현금과 물건을 받아낸 것으로 조사됐다. 또 현금이 부족하다거나 수표를 받지 않는다는 직원에게는 ‘사장과 잘 아는 사이’라고 둘러대기도 했다.

A씨는 주로 새벽 시간대 직원 혼자 있는 편의점을 노렸다. 피해자 신고를 받은 경찰은 추적 끝에 인천시 부평구 한 길거리에서 A씨를 검거했다.

경찰 관계자는 “인근 가게 직원인 것처럼 행세해 경계심을 허물고 수표 결제를 꺼리는 편의점 측 상황을 이용한 범죄”라며 “미리 거스름돈이나 물건을 요구하는 경우 사기 범죄를 의심해야 한다”고 당부했다.