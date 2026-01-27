[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영진전문대는 뷰티융합과가 ‘제24회 월드뷰티아트&디자인 국제공모전’에서 참가자 전원 입상과 함께 대학부 최고상인 서울시 그랑프리상과 최우수 기관상을 수상하며 K-뷰티 분야의 글로벌 경쟁력을 다시 한번 입증했다고 27일 밝혔다.

영진 뷰티융합과는 이번 공모전에 재학생 46명이 헤어·피부·네일·메이크업·특수미용 등 세부 분야에서 총 72개 작품을 출품했으며 최근 한성백제박물관에서 열린 시상식에서 전원 입상과 함께 최우수 기관상을 차지했다.

특히 성에스더 학생(2년)은 대학부 참가자 가운데 단 1명에게만 수여되는 ‘서울시 그랑프리상(서울시장상)’을 수상하는 영예를 안으며 대회의 백미를 장식했다.

이 학생은 시상식 현장에서 수상 작품에 대한 프레젠테이션을 직접 진행해 심사위원과 관람객들의 주목을 받았다.

서울시 그랑프리상은 일반부·중고등부·대학부 각 1명에게만 수여되는 최고 권위의 상으로, 수상자에게는 해외 전시 참여 시 항공권 지원 또는 100만 원 상당의 세미나 수강권이 함께 제공된다.

(사)월드뷰티아트협회가 주최하는 ‘월드뷰티아트&디자인 국제공모전’은 2010년 뷰티산학협의회 창립을 기반으로 2014년 제1회를 시작해 매년 개최되고 있는 국제 규모의 뷰티 공모전이다.

협회는 미국, 파키스탄, 미얀마, 대만, 말레이시아, 베트남, 러시아 등 다양한 국가와의 지속적인 교류를 통해 K-뷰티의 글로벌 확산을 선도해 오고 있다.

올해 제24회 대회에는 국내외 일반부·중고부·대학부에서 총 1200여점의 작품이 출품됐다.

영진 뷰티융합과는 서울시장상을 비롯해 대상(2위) 3명, 금상 29명, 은상 26명, 동상 13명(중복 수상 포함)이 수상했다. 이와 함께 국회의원상 등 특별상 부문에서도 3명이 수상하며 전국 최고 수준의 입상 성과를 기록했다.

서울시 그랑프리상을 수상한 성에스더 학생은 “재학 중 작품 연출력과 완성도를 높이기 위한 체계적인 지도를 받으며 꾸준히 준비해 왔다”며 “2월 졸업을 앞둔 시점에서 큰 상을 받게 돼 더욱 뜻깊고 앞으로 K-뷰티 전문가로 성장하기 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

배기완 뷰티융합과 학과장은 “이번 국제공모전 참가에는 대구시 RISE사업(1-1, 1-3)의 지원이 든든한 뒷받침이 됐다”며 “공모전 대비 특강 운영은 물론 훈련비와 참가비 등 전폭적인 지원이 우수한 입상 성과로 이어졌다”고 밝혔다.

또 영진전문대 뷰티융합과는 재학생뿐 아니라 타 대학 학생 29명을 대상으로 한 학기 동안 교육을 지원했으며 이 가운데 24명이 이번 공모전에 참가해 입상하는 성과를 냈다.

이는 뷰티융합과가 대구시 RISE사업 1-3과제 뷰티·예체능 계열 주관대학으로 선정돼 학점교류 과정을 운영한 결과다.

한편 2022년 신설된 영진전문대 뷰티융합과는 헤어·피부·네일·메이크업 등 현장 트렌드를 반영한 토털 뷰티 교육과 뷰티마케팅을 결합한 실무 중심 교육과정을 운영하며 K-뷰티 분야 전문 인재 양성의 핵심 학과로 주목받고 있다.