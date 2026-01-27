[헤럴드경제=민성기 기자] Mnet 예능 프로그램 ‘러브캐처’ 출신 인플루언서 김지연(29)과 파경설에 휩싸인 롯데 자이언츠 투수 정철원(26)이 이혼 소송 중인 사실을 인정하며 입장을 밝혔다.

27일 다수의 매체에 따르면 정철원은 법률대리인 ‘법무법인 대련’을 통해 “아이의 아빠로서 책임감 있게 행동할 것이며, 양육권도 최대한 가지고 올 수 있도록 하겠다”며 “부모가 이혼 소송을 하고 있지만, 아이에게는 부정적인 영향이 안 가도록 최선을 다하겠다”고 했다.

정철원 측은 “선수로서 운동에 집중하고, 좋은 성과를 낼 수 있도록 최선을 다할 것이다. 많은 사랑과 응원을 보내주신 분들께 안 좋은 소식을 듣게 해드려서 죄송하다”라는 말을 덧붙였다.

정철원과 김지연은 지난 2024년 혼전 임신으로 아들을 출산했고, 득남 1년여 만인 지난해 12월 뒤늦은 결혼식을 올렸다.

김지연은 결혼식을 진행한 지 불과 한 달여 만에 소셜미디어를 통해 정철원의 사생활 등을 폭로하면서 현재 이혼 소송을 준비하고 있다는 소식을 알렸다.

김지연은 “이번에도 참고 넘어가려 했지만 (정철원이) 가출 후 일방적으로 양육권 소송을 걸어왔다. 엄마로서 더 이상 참을 수 없다”라면서 “처음이자 마지막이라는 각오로 최대한 힘을 내어 이겨보겠다”라는 말을 전했다.

또 김지연은 정철원이 생활비를 주지 않고 자신이 독박육아를 하고 있다는 등의 폭로를 추가하기도 했다. 또 정철원이 아들 돌반지와 팔찌를 녹인 뒤 돈을 보태 금목걸이를 제작했다고 주장하기도 했다.

그뿐만 아니라 외도 정황과 함께 정철원의 부모가 김지연의 모친에게 한 행동에 대한 발언도 추가했다. 김지연에 따르면 정철원은 작년 연봉 중 3000만 원 넘게 개인을 위해 사용하고 아들 돌반지와 팔찌를 녹여 10돈 금 목걸이를 만들었다.

한편 한양대학교 무용학과 출신인 김지연은 2018년 Mnet ‘러브캐처’ 시즌1에 출연해 얼굴을 알렸다. 2022년 두산 베어스에서 신인상을 받은 정철원은 2025년 롯데자이언츠로 팀을 옮겨 불펜의 핵심 필승조로 활약했다.