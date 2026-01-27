주간 채널 순위도 지난달 대비 45계단 상승 단체 시청 환경 인기↑…대화면 LCK 수요 자체 프로그램·광고 제거로 시청자 몰입 도와

[헤럴드경제=차민주 기자] SOOP의 케이블 채널 SOOPTV가 LCK 컵(CUP) 편성 이후 주간 평균 시청률이 이전 대비 3배 이상 증가했다고 27일 밝혔다. 주간 채널 순위도 지난해 12월 대비 한 달 만에 45계단 상승했다.

SOOP은 상승세의 이유로 편리한 접근성과 대화면의 몰입감을 꼽았다. SOOPTV는 별도의 앱 설치나 연결 과정 없이 고화질 중계를 제공하고 있다. 중요한 교전 장면이 쉼 없이 이어지는 리그 오브 레전드 경기 특성상, 경기를 즐기는 유저들이 케이블 채널로 유입됐다는 분석이다.

특히 단체 시청 환경에서의 인기가 두드러졌다. 군부대와 숙소, 식당 등 단체 공간에서 주요 경기일을 중심으로 채널 이용이 집중됐다. 이로써 ‘큰 화면으로 함께 보는 LCK’에 대한 수요가 분명하게 나타났다고 SOOP은 강조했다.

경기별 데이터에서도 유의미한 결과가 나타났다. SOOP에 따르면 지난 18일 진행된 ‘DRX vs T1’ 경기의 평균 시청 시간은 약 1시간 15분에 달했다. 유저들이 TV 채널의 고화질 송출을 통해 장시간 경기에 몰입하고 있단 증거라고 SOOP은 설명했다.

SOOPTV는 케이블 TV로 LCK컵을 시청하는 유저들을 위한 콘텐츠도 마련했다. 자체 제작 프로그램 ‘스포츠! SOOP!’이 대표적이다. SOOP은 해당 프로그램을 매주 수요일 오후 4시, LCK 라이브 시작에 앞서 정기 편성했다.

해당 프로그램은 한 주간의 LCK 주요 소식과 지난 경기 리뷰, 이번 주 경기 프리뷰로 구성돼, 생중계 시작 전 시청자들이 경기를 이해할 수 있도록 돕는다. 송희태 캐스터와 김영건 기자가 진행을 맡아 경기 흐름을 정리하고, 현장의 목소리를 전달한다.

또 SOOPTV는 유저들이 몰입해 경기를 시청할 수 있도록 LCK 라이브 중계 시 세트 종료 후 광고를 편성하는 대신 해당 세트 주요 장면 하이라이트를 연속 편성했다.

한편, 케이블 채널 SOOPTV는 KT 129번, SKB 234번, LGU+ 120번, 딜라이브 160번, LG헬로비전 194번, 서경방송 256번 채널에서 시청할 수 있다. SOOPTV는 LCK CUP 외에도 심야 시간대 고정 편성 중인 ‘스타 KCM 종족최강전’, 2군 리그인 ‘2026 LCK CL 킥오프’ 등을 통해 e스포츠 콘텐츠를 확대하고 있다. 오는 3월부터는 UMB·KBF 국·내외 주요 당구 대회 라이브 중계도 편성할 예정이다.