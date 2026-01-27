[헤럴드경제=양대근 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 27일 ‘도널드 트럼프 미국 대통령이 한국산 제품에 대한 관세를 25%로 다시 인상한다’고 발표한 것과 관련 “모든 책임은 이재명 대통령과 정부에 있다”고 비판했다.

송 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “이재명 대통령과 정부는 국회의 비준이 필요한 중대한 통상 합의를 체결해놓고 비준 절차를 외면해 왔다”며 이같이 말했다.

그는 “한미 관세 합의에 대해 우리 당은 국회 비준 동의가 우선이라는 점을 누차 강조했다. 비준 동의 후 필요하다면 법안을 발의·통과시키는 것이 당연한 수순이었다”며 “그러나 정부·여당은 비준 동의가 필요 없다고 했다”고 지적했다.

이어 “무엇보다 지난해 11월 말 민주당이 대미투자특별법을 발의한 이후 정부는 이 사안에 대해 국회에 아무런 요청도 없었다”며 “이런 상황이 다가올 것을 전혀 파악하지 못하고 손 놓고 있었다는 방증”이라고 주장했다.

그러면서 “국민의힘은 이번 사태를 해결하기 위해 정부·여당과 신속히 만나 머리를 맞대고 협의해야 한다”며 “대미통상 상황을 파악하기 위해 지금 당장이라도 국회에서 긴급 현안 질의를 열자”고 제안했다.

앞서 이날 새벽 트럼프 대통령은 SNS 트루스소셜을 통해 “한국 입법부가 한국과 미국의 합의를 지키지 않고 있다”며 “이에 따라 자동차, 목재, 의약품 및 기타 모든 상호관세를 15%에서 25%로 인상한다”고 밝혔다.