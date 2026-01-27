공간정보와 연계 스마트 행정 구현 안전·시설·레저관광 등 분야로 확대

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 남구가 스마트 행정 구현을 위해 오는 11월까지 국가산업단지와 공항 관제권 등을 제외한 남구 전역(32.3㎢)을 대상으로 드론 영상 취득과 지적측량을 통해 고해상도의 드론맵(Drone-Map)을 제작한다.

이번 드론맵 제작으로 울산 남구 공간정보플랫폼과 연계해 ▷AI기반 공유재산 관리 ▷농지이용 실태조사 ▷건축물 멸실여부 조사 ▷개발제한구역 관리 등 다양한 분야에 활용하면서 인력 중심의 전수조사 시간을 절감하고 행정에 효율성을 높일 계획이다.

울산 남구는 그동안 드론을 지적 경계 확인과 민원 응대 등에 제한적으로 사용오면서 지난 2023년 관광명소인 장생포고래문화특구와 태화강 그라스정원 일원 등 핵심 사업지에 대해 드론 항공지도를 제작하는 등 드론 활용 범위를 확대해 왔다.

이 같은 노력으로 지난해 7월 한국공공정책평가협회 주관 ‘우수행정 및 정책사례 선발대회’와 11월 동남지방통계청 주관 ‘동남권 지역통계 우수사례’ 공모전에서 최우수기관으로 선정됐다.

울산 남구 관계자는 “드론맵뿐만 아니라 도시관리, 재난 및 안전관리, 시설관리, 레·관광 등 여러 분야에서 드론을 활용해 행정 효율성을 제고해나가겠다”고 말했다.