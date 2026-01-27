[헤럴드경제=김성훈 기자] 더불어민주당 공천 헌금 논란의 중심에 있는 김경 서울시의원이 기존에 알려진 1억원 외에 또 다른 금품을 강선우 의원(전 민주당)에게 주려한 것으로 알려졌다.

사건을 수사 중인 서울경찰청 공공범죄수사대는 강 의원으로부터 ‘김 시의원이 자신에게 돈을 여러 차례 전달하려 했고, 한 번은 직접 반환까지 했다’는 취지의 진술을 확보한 것으로 알려졌다.

기존에 알려진 것은 2022년 지방선거 이전 공천을 받기 위해 1억원을 전달했다는 것이다.

김 시의원은 이후 2022년 말에도 국회 의원회관으로 강 의원을 찾아와 쇼핑백을 주려 했고, 강 의원은 이를 거절했다고 진술한 것으로 전해졌다.

또 2023년 10월 강서구청장 보궐선거 유세 현장에서도 김 시의원이 쇼핑백을 두고 가 당일 다시 만나 돌려줬다는 취지의 진술도 강 의원으로부터 확보한 것으로 알려졌다.

경찰은 또 강서구청장 보궐선거와 관련해 김 시의원이 “양모 전 서울시의회 의장이 ‘돈을 잔뜩 달라’고 해서 줬다”는 취지로 말하는 녹취도 확보한 것으로 전해졌다.

김 시의원은 26일 “공직자로서 지켜야 할 도덕적 책무를 다하지 못한 점에 대해 무거운 책임을 통감한다”며 시의원직에서 사퇴하겠다고 밝혔다.