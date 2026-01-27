모델카, 차량 키 케이스 등 스테디셀러 제품 판매부터 “온라인 고객 접점 지속 확대” 전국 43개 오프라인 ‘액세서리 & 컬렉션 샵’도 운영

[헤럴드경제=서재근 기자] 메르세데스-벤츠 코리아는 지난 26일 공식 홈페이지에 ‘온라인 컬렉션 스토어’를 오픈하고, 메르세데스-벤츠 ‘액세서리 및 컬렉션’ 제품 판매를 시작했다고 27일 밝혔다.

이번 공식 온라인 컬렉션 스토어는 2023년 수입차 업계 최초로 입점한 ‘카카오톡 선물하기’ 채널 ‘컬렉션 샵’에 이은 신규 온라인 구매 채널로, 고객 접점을 더욱 강화하고 벤츠 액세서리 및 컬렉션 제품의 구매 편의성을 높이기 위해 기획됐다.

벤츠 코리아는 액세서리 및 컬렉션 제품 가운데 오랜 기간 높은 판매량을 기록하고 있는 모델카, 차량 키 케이스 및 키 링, 우산, 차량용 방향제 등 스테디셀러 제품을 시작으로, 판매 라인업을 순차적으로 확대해 나갈 계획이다. 또한, 공식 온라인 컬렉션 스토어에만 구매할 수 있는 한정판 모델카도 선보이는 등 온라인 컬렉션 스토어만의 차별화된 제품도 지속해서 선보일 예정이다.

벤츠 코리아의 액세서리 및 컬렉션 제품은 공식 서비스센터 내에 입점한 전국 43개 오프라인 ‘액세서리 & 컬렉션 샵’을 통해서도 구매할 수 있어, 온라인 컬렉션 스토어와 함께 온오프라인을 아우르는 편리한 구매 경험을 제공한다.

아울러 이번 공식 온라인 컬렉션 스토어 오픈을 기념해, SNS 이벤트도 진행한다. 오는 31일까지 벤츠 코리아 인스타그램에 게재된 ‘온라인 컬렉션 스토어 오픈’ 게시물 댓글에 친구를 태그하고 응원의 메시지를 남긴 고객 중 100명을 추첨해 커피 모바일 상품권을 제공한다. 이벤트 당첨자는 오는 2월 4일 벤츠 코리아 공식 인스타그램을 통해 발표한다.

한편, 벤츠 코리아는 차량을 통한 브랜드 경험을 넘어 라이프스타일에서도 고객이 벤츠만의 럭셔리 가치를 경험할 수 있도록 ▷차량에 장착하는 방향제, 루프박스 등의 테크니컬 ‘액세서리’를 비롯해 ▷브랜드 로고 디자인이 적용된 가방, 텀블러, 의류 등의 ‘컬렉션’ 제품들을 선보이고 있다.