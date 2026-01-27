[헤럴드경제=이명수 기자] 오는 5월 결혼 소식을 알린 그룹 코요태 신지(45·이지선)와 가수 문원(38·박상문)이 그 달 2일 결혼식을 한다.

27일 연예계에 따르면, 두 사람은 5월2일 서울 강남구 라움아트센터에서 식을 진행할 예정이다.

신지는 전날 소셜미디어에 직접 쓴 편지를 올리고 “문원씨와 저는 5월에 결혼식을 올리려 한다. 많은 분의 애정 어린 염려와 걱정을 모두 잘 알고 있다. 잊지 않고 변함 없이 한결 같은 모습으로 발맞춰 한걸음 한걸음 나아가 보겠다”고 말했다.

두 사람은 지난해 6월 결혼 소식을 알렸다.

신지는 또 “함께 지내며 더 돈독해지고 믿음이 쌓이고 온전한 내 편이 생겼다는 것에 감사하게 되고 서로 의지할 수 있게 됐으며 저희는 더욱 단단해졌다”고 했다.

그러면서 “앞으로 가수 신지로서 활동도 더 열심히 해 나가도록 노력하겠다”고 말했다.

1981년생인 신지와 1988년생인 문원은 MBC 표준FM ‘이윤석·신지의 싱글벙글쇼’를 통해 인연을 맺었다. 2024년 6월 문원이 게스트로 출연했고 이를 계기로 두 사람은 연인이 됐다.

다만 두 사람이 결혼 소식을 알리는 과정에서 문원 관련 각종 논란이 불거지기도 했다.

문원이 한 차례 결혼을 했고 아이가 있는데다 연예계 데뷔 전 자격증 없이 부동산 영업을 하는 등 과거 행적 관련 각종 의혹이 제기됐었다.

신지는 1998년 코요태로 데뷔했다. 현재도 멤버 김종민·빽가와 활동 중이다. 문원은 2012년 싱글 ‘나랑 살자’로 데뷔했다.