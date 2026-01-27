[헤럴드경제=최원혁 기자] 중국 상하이 중심가에 한국의 유명 베이커리 업체를 모방한 ‘뉴욕 베이글러스 뮤지엄’이 버젓이 장사를 하고 있어 논란이다.

27일 서경덕 성신여대 교수는 “최근 중국의 무무소, 온리영 등이 한국 기업을 모방해 큰 논란이 된 이후 다양한 제보를 받았다”며 “한국 베이커리까지 베껴 장사하고 있다”고 밝혔다.

특히 상해임시정부청사 바로 맞은 편에 위치해 많은 한국 관광객들의 눈살을 찌푸리게 했다.

서 교수는 “전체적인 인테리어 분위기, 메뉴, 포장지 등이 비슷해 누가봐도 한국의 유명 베이커리를 모방한 업체였다”고 말했다.

그는 “좀 더 조사를 해 보니 상하이 뿐만 아니라 이미 베이징, 소주 등 다른 도시에서도 매장을 운영하고 있었다”고 덧붙였다.

최근 중국 창사에 한국의 대표 뷰티 편집숍 ‘올리브영’을 모방한 매장 ‘온리영(ONLYYOUNG)’이 등장해 큰 논란이 된 바 있다.

또 중국 생활용품 유통사 ‘무무소(MUMUSO)’가 매장 간판에 ‘KOREA’ 또는 약자인 ‘KR’을 사용해 한국 기업인 것처럼 오인하게 만든 정황이 포착돼 논란이 일었다.

서 교수는 “한국의 브랜드 가치가 전 세계적으로 높아지자 한국 관련 매장인 양 속여 소비자를 끌어 들이겠다는 전형적인 꼼수”라고 지적했다. 아울러 “관련 기업의 대응만으로는 한계가 있다”며 “정부 차원의 지식재산권 보호 협력과 현지 법 집행 연계가 절실히 필요할 때”라고 강조했다.