글로벌 파트너십 체결 FIA 어워즈·지속가능 혁신 시리즈 공식 파트너로 참여

[헤럴드경제=정경수 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 국제자동차연맹(FIA)과 공식 글로벌 파트너십을 맺고 모터스포츠와 미래 모빌리티 분야에서의 협력을 본격화한다.

한국타이어는 지난 23일(현지시간) 영국 런던에 위치한 FIA 본부에서 FIA와 글로벌 파트너십 체결식을 진행했다고 27일 밝혔다. 이날 행사에는 박종호 한국타이어 유럽본부장과 모하메드 벤 술라엠 FIA 회장이 참석했다.

이번 협약은 혁신, 지속가능성, 안전을 핵심 가치로 내세운 ‘FIA 글로벌 파트너 프로그램’의 일환으로 추진됐다. 한국타이어는 이를 통해 글로벌 모터스포츠와 모빌리티 산업 전반에 걸쳐 기술 혁신과 지속가능 성장에 기여할 계획이다.

한국타이어는 우선 매년 12월 열리는 ‘FIA 어워즈’의 공식 파트너로 참여한다. FIA 어워즈는 한 해 동안 모터스포츠 분야에서 뛰어난 성과를 거둔 선수와 관계자를 기리는 행사로, 세계 모터스포츠 산업을 대표하는 권위 있는 시상식으로 평가받는다.

또한 올해부터 2028년까지 ‘FIA 지속가능 혁신 시리즈’의 공식 파트너로 활동한다. 해당 시리즈는 포뮬러 E, 월드 랠리 챔피언십(WRC), 포뮬러 원(F1), 세계 내구 선수권(WEC) 등 FIA 주관 주요 월드 챔피언십과 연계해 운영되며, 모터스포츠에서 검증된 혁신 기술을 양산차와 미래 모빌리티로 확산하는 ‘트랙 투 로드’ 개념을 중심으로 진행된다.

한국타이어는 포뮬러 E와 WRC를 비롯한 전 세계 70여개 모터스포츠 대회를 첨단 기술과 신소재를 검증하는 테스트베드로 활용하고 있다. 특히 포뮬러 E에서 축적한 데이터를 기반으로 개발한 전기차 전용 타이어 브랜드 ‘아이온(iON)’은 글로벌 최고 수준의 연구개발 인프라와 결합돼 전동화 성능을 강화하며 전기차 타이어 시장을 선도하고 있다.

이와 함께 내연기관 차량부터 차세대 모빌리티까지 아우르는 통합 연구개발 전략을 통해 다양한 타이어 솔루션을 개발하고 있으며, 지속가능 원료 확대와 친환경 제품 개발을 통해 모빌리티 생태계의 지속가능성 제고에도 힘을 쏟고 있다.

박 본부장은 “한국타이어와 FIA는 기술 혁신이 미래 모빌리티의 긍정적인 변화를 이끄는 핵심 동력이라는 공통된 비전을 공유하고 있다”며 “이번 글로벌 파트너십을 계기로 모터스포츠에서 축적한 기술과 경험을 바탕으로 지속가능한 모빌리티 혁신을 더욱 가속화할 것”이라고 말했다.

한편 한국타이어는 FIA가 주관하는 7대 월드 챔피언십 가운데 포뮬러 E와 WRC 등 2개 대회에 레이싱 타이어를 독점 공급하며 글로벌 톱티어 모터스포츠 기술력을 입증하고 있다. 회사는 FIA와의 협력을 통해 기술 경쟁력을 강화하고 글로벌 통합 브랜드 ‘한국(Hankook)’의 프리미엄 위상을 지속적으로 높여나간다는 방침이다.