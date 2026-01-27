폐배터리, 영구자석 등에서 핵심광물 확보를 위한 실행 전략 수립 추진

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부는 첨단산업의 필수 자원인 희토류 등 핵심광물의 안정적 확보를 위해 미래폐자원 순환이용 강화 전략 수립에 본격적으로 착수한다고 27일 밝혔다.

최근 전기자동차 및 풍력발전을 비롯해 첨단 정보통신 산업의 성장으로 핵심광물의 수요가 빠르게 늘고 있지만, 안정적인 공급망 확충이 국가적으로 중요한 과제로 부상했다.

이에 기후부는 전기차 배터리, 통신장비, 영구자석 등 다양한 미래폐자원에서 핵심광물을 효과적으로 회수하고 재활용할 수 있는 실행 전략을 수립할 계획이다.

현재 국내에서 발생하는 각종 전자폐기물 중 많은 핵심광물이 회수되지 못한 채 해외로 유출되거나 단순 고철로만 재활용되는 실정이다.

기후부는 국립환경과학원, 한국환경연구원, 한국지질자원연구원 등의 전문가들과 협치체계를 구성해 전략 수립 단계부터 현장의 목소리를 듣고, 재활용 기술 및 기반시설 현황 분석과 실질적인 회수·재활용 방안을 도출할 예정이다.

이를 위해 27일 정부세종청사 기후부 별관에서 ‘핵심광물 확보 전략 수립 거버넌스 첫 회의’를 개최해 국내외 동향과 기술 개발 현황, 미래폐자원 실태 등에 대해 논의를 시작할 예정이다.

이를 통해 산업 경쟁력 강화, 자원의 선순환 생태계 조성 등을 위한 실효성 있는 청사진을 마련할 계획이다.

김고응 기후부 자원순환국장은 “핵심광물 확보를 위한 미래폐자원 순환이용 강화 전략은 국가 산업 경쟁력의 출발점”이라며 “현장의 목소리도 정책에 적극 반영해 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 추진하겠다”라고 말했다.