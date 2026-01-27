현장 난제 직접 해결, 지방정부 재정 건전성·효율성 제고 기대

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국지방재정공제회 지방재정본부는 2026년 ‘6대 지방재정 컨설팅 사업’을 확정하고 오는 2월 본격적인 시행에 나선다고 27일 밝혔다.

지방정부의 재정 건전성을 강화하고 회계 투명성을 높이기 위해 실시하는 이번 사업은 전국 지방정부를 대상으로 전액 무료로 진행되며, 분야별 맞춤형 컨설팅 방식으로 제공된다.

공제회는 기존의 단순 상담이나 일반적인 질의응답 업무에서 벗어나 전문 역량을 집중한 대표 컨설팅 사업을 통해 지방정부의 재정 건전성을 끌어낼 계획이다.

분야별 6대 지방재정 컨설팅 사업은 ▷재정운영 컨설팅 ▷공공시설 원가분석 컨설팅 ▷복식부기 회계처리 사전 컨설팅 ▷공유재산 실태조사 컨설팅 ▷지방계약 분쟁조정 컨설팅 ▷지방회계·지방계약·공유재산 라이브 컨설팅이다.

특히 공유재산 실태조사 컨설팅은 누락자산을 파악해 자산 활용 가치를 극대화하고, 지방계약 분쟁조정 컨설팅은 전문가 지원단을 구성해 사건 분석부터 조정 전략까지 전 과정을 지원할 예정이다.

공제회는 원활한 사업 추진을 위해 1분기 중 수요조사 및 신청 접수를 집중적으로 실시하며, 4월 내로 대상 기관 선정을 완료할 예정이다.

예외적으로 실시간 자문을 제공하는 라이브 상담 컨설팅은 지방계약 라이브 컨설팅은 2월부터, 지방회계와 공유재산 라이브 컨설팅은 2분기 중 별도 신청을 통해 단계적으로 실시할 계획이다.

정선용 공제회 이사장은 “지방정부가 인구 감소와 재정 여건 악화 등 구조적 도전에 직면한 상황에서 공제회는 가장 신뢰할 수 있는 지방재정 파트너로서 지속 가능한 재정 운영을 뒷받침하겠다”고 지원 의지를 밝혔다.

한편 한국지방재정공제회는 전국 지방자치단체의 재정상 어려움을 해결하고 재정 건전성을 뒷받침하기 위해 1964년 설립된 특수법인이다.

지방정부를 회원으로 해 공제사업을 운영하고 지방재정지원금, 특별재난지원금 등을 관리하는 국내 유일의 지방재정 전문기관이다.