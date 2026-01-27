30일부터 내달 15일까지…부산 로컬 브랜드 상품까지

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 신세계 센텀시티는 오는 30일부터 다음달 15일까지 설 선물세트 본 판매에 돌입한다고 27일 밝혔다.

지난 9일부터 시작된 사전 예약에서는 축산, 청과, 수산 등 전통적인 인기 품목을 중심으로 구매가 이어지면서 지난해 설 대비 60% 이상 매출 신장세를 보이고 있다. 올해 설이 예년보다 늦은 2월 중순에 찾아오는 만큼, 미리 설을 준비하고자 하는 선수요가 작용했다는 분석이다.

이번 본 판매에서는 신세계만의 품격과 가치가 담긴 선물세트를 비롯해, 부산의 로컬 브랜드 상품까지 폭넓게 마련했다.

2004년 첫 출시 이후 매년 완판 행진을 이어가고 있는 프리미엄 선물세트 ‘5-STAR’는 산지 발굴부터 생산, 재배, 가공까지 엄격한 기준으로 모든 이력을 직접 관리하며 ‘명절 명품 선물’로 자리매김하고 있다. 대표 상품으로는 ‘명품 한우 더 시그니처’(300만원)과 ‘명품 재래굴비 특호’(120만원), ‘명품 셀렉트팜 햄퍼’(27만원) 등이 있다.

수산의 경우에는 원물을 사전 구매해 가격 경쟁력을 높이고, 추가 손질이 필요 없는 구이·순살 상품을 늘려 고객 편의성을 높였다. 대표적으로 ‘영광 봄굴비 만복’(90만원), ‘신세계 순살갈치’(35만원), ‘굴비·민어전 세트’(12만원) 등이 있다.

70년 전통의 부산 수제 전병 브랜드 ‘이대명과’와 부산의 시화 ‘동백꽃’, 관광 명소인 ‘해운대’ 등 지역과 관련된 단어로 네이밍한 전병 세트는 부산을 연상하게 한다. 부산 대표 어묵 브랜드 삼진어묵의 베스트셀러로 구성된 ‘삼진 프리미엄 세트 1호’(5만5000원)와 1953년 시작된 삼진어묵의 전통을 담은 가성비 라인 ‘1953 세트 1호’(3만5000원), 기장 미역과 다시마로 구성한 ‘기장 미역 세트’(7만원)도 준비돼 있다.

신세계 센텀시티 관계자는 “이번 설은 고물가 상황을 반영해 합리적인 가격에 품격까지 갖춘 선물세트를 늘리는 한편 지역사회와의 상생을 위한 로컬 상품들도 공들여 준비했다”고 했다.